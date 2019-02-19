田裡挖出1500年前金幣吊墜　尋寶女誤認巧克力：差點當垃圾丟

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

英國41歲的尋寶愛好者卡特日前在肯特郡（Kent）某農田找到一枚項鍊的金色吊墜，原本以為只是普通的巧克力金幣，沒想到竟然是擁有1500年歷史的文物，事後她和男友將這枚金幣交給政府單位處理，未來有可能還會在博物館中展出，「這就像中樂透一樣！」

根據《每日郵報》報導，卡特（Rachel Carter）平時的愛好就是拿著金屬探測器到處尋寶，甚至加入俱樂部和擁有相同愛好的人們一起分享資訊，只是多年來都沒有找到什麼特別的東西，一度沮喪到想放棄，「但我的母親告訴我，總有一天一定可以找到非常特別的東西，沒想到我真的辦到了。」

▲卡特找到1500年前的項鍊吊墜。（圖／翻攝自推特／@thandojo）

卡特提到，當天她與男友一起外出到某農田尋寶，一開始就和往常一樣都沒有找到東西，接著探測器突然發出聲響，好奇往下一挖，果然在5英寸（約13公分）的地下找到一枚金色圓形物品，「它保存得很完美，金色的吊墜看起來像新的一樣，所以我起初以為那是個垃圾，或者是那種常見的糖果巧克力金幣。」

不過，卡特的男友看了看覺得這枚金幣這應該是某種文物，於是提議送交政府的有關單位鑑定，結果出爐竟然真的是1500年前的東西，讓兩人又驚又喜，甚至像中了樂透一樣開心。卡特高興地說，「我加入的俱樂部裡有人已經尋寶長達50年，連他們都沒有見過這樣的東西！」

由於在當時的年代中，確實會有人將金幣當成禮物送出，部分受贈者還會將金幣製成飾品，考古學家表示，卡特找到的這枚項鍊吊墜未來有可能會在博物館中展出，到時她的名字也會寫在介紹文章裡。這對尋寶者來說是非常大的榮耀。