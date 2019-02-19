　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

粗心爸把1歲女鎖車內！囚犯看不下去「讓專業的來」　2分鐘撬開門

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼1歲女童被鎖在車裡！囚犯靠「巧手偷車技」救人：讓專業的來。（圖／翻攝自Shadow Lantry臉書）

▲粗心爸把1歲女鎖車內好焦慮，囚犯看不下去「讓專業的來」，靠一支衣架2分鐘就把門撬開。（圖／翻攝自Shadow Lantry臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

美國佛州新里奇港（New Port Richey）14日夫妻開車載1歲女兒出門，結果下車後卻意外把女兒鎖在車內，而且車鑰匙也忘在車內無法開門，夫妻只能焦急的站在車外手足無措，這時在旁邊修路的囚犯見狀決定出手幫忙，使出過去的「看家本領」用衣架撬開車門，僅2分鐘內就成功救出女嬰，目擊者看了紛紛拍手歡呼。

綜合媒體報導，爸爸喬（Joe Lantry）14日開車載了老婆夏朵（Shadow Lantry）及女兒達拉絲（Dallas）出門，但他下車時卻隨手將車鑰匙丟在前座，關上門後才想到女兒還在沒有下車，但這時汽車的車門已經全部鎖上打不開，儘管當時溫度只有攝氏22度，但陽光照射後車內的溫度30分鐘內可能會飆至37度。

▲▼1歲女童被鎖在車裡！囚犯靠「巧手偷車技」救人：讓專業的來。（圖／翻攝自Shadow Lantry臉書）

▲▼1歲女童被鎖在車裡！囚犯靠「巧手偷車技」救人：讓專業的來。（圖／翻攝自Shadow Lantry臉書）

▲囚犯靠著一支衣架成功將車門打開救出1歲女童。（圖／翻攝自Shadow Lantry臉書）

夫妻倆害怕女兒會受不了高溫有生命危險，站在車外焦急的想盡辦法要救出女兒。所幸這時旁邊剛好有5名囚犯在員警的戒護下修路，他們看見夫妻焦急的神情決定出手幫忙，獲得員警同意後「重操舊業」開始拿衣架撬車門，僅花了2分鐘就成功打開門救出達拉絲，現場民眾看了紛紛拍手鼓掌、高聲替他們喝采叫好。

媽媽莎朵（Shadow Lantry）也把過程拍下PO上臉書分享，結果引起了網友熱烈討論。當地警長諾科（Chris Nocco）也表示，這是一起少見「囚犯專業」能派上用場的案例，「他們有許多人都知道自己犯了錯且有心悔，他們仍希望在生活中做正確的事」但諾科也強調說，只有警察在場且經過批准的情況下才可以破車。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

▼影片取自臉書，如遭刪除請見諒。

Pasco Sheriff's Office lol this was a weird day man.

ET快訊
20歲男下體狂冒泡！正妹女醫：轉一圈　他手動轉XX羞爆
台中女老師騎車上班人間蒸發！反方向詭騎3Km　進巷弄失蹤
比外表更重要！吸引男人的7特質　女人流汗超性感

關鍵字：囚犯,救人,佛州,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

粗心爸把1歲女鎖車內！囚犯看不下去「讓專業的來」　2分鐘撬開門

40萬隻雞慘變「烤雞」！　日本農場大火4間雞舍全燒毀

駭人！YouTuber到廢棄醫院探險　驚見「半腐爛蜷縮」屍體

「未經我同意就生下我！」　印度男怒告爸媽：他們應該給我錢

安全閥轉錯方向引爆！瓦斯外漏想關瓦斯桶反誤觸　男全身28%燒傷

北韓與聯合國商討重開領空　美喊停：要當川金會談判籌碼

不給面子！美國防部長：還沒決定給川普多少錢蓋美墨高牆

伸2指性騷華裔合唱團員　美同志市長「會議中上網約砲」：絕不下台

建築系學生首創「露營摩托車」　天冷時睡艙能加熱

英國岩洞內發現大量神秘「女巫符號」　推測為17世紀產物

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

林依晨吃醋怎麼辦～　張彬彬捧臉、背後抱各種哄

林俊傑連唱2首周杰倫的歌 　《不能說的秘密》&《星晴》

吳昕「蹦疵咖疵」唱整首超魔性　張杰直接笑場找不到節奏！

BY2姊妹宣布改名！　 粉絲一看新名字懵了：好大眾

咬下去才發現是巧克力！　「翻糖鞋子」絕對猜不出來～

粗心爸把1歲女鎖車內！囚犯看不下去「讓專業的來」　2分鐘撬開門

40萬隻雞慘變「烤雞」！　日本農場大火4間雞舍全燒毀

駭人！YouTuber到廢棄醫院探險　驚見「半腐爛蜷縮」屍體

「未經我同意就生下我！」　印度男怒告爸媽：他們應該給我錢

安全閥轉錯方向引爆！瓦斯外漏想關瓦斯桶反誤觸　男全身28%燒傷

北韓與聯合國商討重開領空　美喊停：要當川金會談判籌碼

不給面子！美國防部長：還沒決定給川普多少錢蓋美墨高牆

伸2指性騷華裔合唱團員　美同志市長「會議中上網約砲」：絕不下台

建築系學生首創「露營摩托車」　天冷時睡艙能加熱

英國岩洞內發現大量神秘「女巫符號」　推測為17世紀產物

潘忠韋強化棒球IQ秘密武器　《Hito大聯盟》100集達標

放手12年心血！　羅志祥預告「3月新計畫」：讓STAGE回歸原意

李文達身價暴漲近3000億　隱藏財富現形躍居港富豪第三

「兩會」3月初召開　北京加強安保「嚴審落地郵件」

朝鮮遭控未遵守世界反禁藥規範　申辦2032奧運恐蒙陰影

倫敦／超模吉吉哈蒂德「處女秀」助攻　Burberry經典、潮味分頭走

學霸女星嫁百億闊少「7年婚變」　認了離婚…逆襲當珠寶CEO！

粗心爸把1歲女鎖車內！囚犯看不下去「讓專業的來」　2分鐘撬開門

英媒以「superSONic」讚譽孫興慜　歷年亞洲球員最高評價

元宵節「冬→夏」飆破30℃！暖3天「滑梯式急墜」　周五北東再轉濕涼

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

國際熱門新聞

台灣捷運4大特色讓南韓歐巴狂喊..

女大生人工昏迷4天　突然當媽超..

老翁開車遛狗！柴柴遭牽繩勒頸跑..

情人節收戒指卡指　她花30萬鋸..

10歲被騙出國玩　爸媽帶她去割..

安全帶太難扣　癱瘓女獲賠11億

24歲女練瑜珈墜樓　詭異掛鐵網..

建築系學生首創「露營摩托車」

年輕夫妻不想生　婆婆竟保險套「..

美同志市長伸2指性騷華裔合唱團..

1歲女鎖車內　囚犯2分撬開門救..

停車擋路吵9秒　司機遭轟3身亡

NCAA超狂2年級後衛連罰進9..

YouTuber廢棄醫院驚見腐..

更多熱門

相關新聞

畸形浪浪被嫌醜　主人霸氣收編：牠最特別

美國奧克拉荷馬州婦女賀南德斯（Heather Hernandez）的狗狗與眾不同，竟有兩個嘴巴！5歲的托德（Taod）原本是隻流浪狗，後來被動物收容所送到重症動物醫療中心安置，獸醫檢查時才發現，原以為的托德「左耳」竟長著幾顆牙齒，還會流口水，換而言之，牠少了一隻耳朵，卻有兩張嘴。

北韓開放領空　美阻止當談判籌碼

美國防部長：還沒決定給多少錢蓋高牆

大貓卡樹上　消防員用鎮靜劑救援

實習首日遇槍擊！男大生命喪會議室

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

過世爺爺房間「驚見打結襯衫」　萬人淚崩

長腿妹脫內褲勾引！老公狂打電動網暴動

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

下體冒泡急診！醫：轉一圈...他手動轉XX

女老師騎車上班消失！反方向詭騎3公里失蹤

創立12年！羅志祥突宣布「全面退出STAGE」

網爆羅志祥「被STAGE踢出」！IG早洩密

羅志祥將另創品牌！　新品牌名字曝光

女星IU分享獨家「快速入睡法」

標準太高？超難脫魯星座前3名曝光

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

她4天街頭捕獲「2影帝級男神」

即／台南1歲半男童慘死！酒駕男7萬元交保

她沒挑蛤蜊殼！男友秒分手：閨蜜比較好

華航預計下半年將砍不賺錢航線　

更多

最夯影音

更多

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

老哥發現小妹跟男生牽手秒崩潰　拿洗手乳狂刷喊：這不是遊戲R

16歲少年CPR狂壓不敢停...　救回休克男！網讚：英勇天使

彰化這棵風鈴木爆發等3年！　「粉紅棉花糖」變最夯打卡點

許維恩揭3段情！　魂跟楊明學走了..15年依然最痛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面