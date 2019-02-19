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禁不起歲月摧殘的皮卡丘　「蕭博駿」的慾望反思

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2016年，新聞時常在報北投公園滿湧著寶可夢的抓寶人潮，成千上萬攢動的人群裡頭，就有年輕的藝術家蕭博駿。

在寶可夢熱潮中，見到流行本質

蕭博駿不曾對一件事這麼狂熱過。一開始只是因為在電視上看到，觸動兒時的回憶而下載這款遊戲，後來卻逐漸上癮，不僅隨著它東奔西跑，乃至半夜聽到哪裡有限定稀有款出沒的情報，無法到場的他，會因求之不得的慾望而輾轉難眠。

就在對這款遊戲的熱愛達到巔峰的時候，他畫了「寶可夢系列」，將皮卡丘、寶貝蛋、寶貝球這些遊戲裡的經典元素留到了他的作品裡頭。

請繼續往下閱讀...

畫裡的皮卡丘，像是尊神佛般地置於畫面之中，顯得崇高而尊貴。然而，蕭博駿在如吸毒般著迷於此的同時，仍保有一絲質疑：「為什麼要追求這些東西，最終意義在哪裡？」他很清楚地知道，寶可夢不過是個被創造出來的「流行」，終有衰敗、腐爛的一天。

於是，不若擁有不死之身的神佛，皮卡丘在虛擬世界永遠是光鮮亮麗的形象，在他的畫筆下卻是處處斑駁，顯得歷盡滄桑，蕭博駿在這款遊戲最燦爛的時刻，即暗示它繁花落盡的未來。

在皮卡丘四周，蕭博駿添上了敦煌藻井紋飾。這些富華繁麗的紋樣，不若寶可夢那樣具時限性，而是有不可撼動的永恆精神性。因此在這系列作品中，它便要與一時風潮的寶可夢遊戲相對，呈現出一種歷久彌新的模樣。

【延伸閱讀】剝卻喜怒哀樂，畫出寂寞──王立心

（完整文章請看城市美學新態度

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※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。

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