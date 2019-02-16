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1天喝6罐能量飲料防打嗑睡　男大生一咬蘋果「劈啪」4顆牙全斷

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▲▼1天6罐能量飲料，男大生蘋果一咬「門牙全斷」。（圖／翻攝自太陽報）

▲ 溫尼現在不敢上大學。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

現代人生活壓力大，上班上課時經常打嗑睡、精神不濟，只好依賴喝咖啡、嚼口香糖等方式，讓自己保持清醒。而英國馬蓋特的一名男大生為了提振精神，每天都喝6罐俗稱「魔爪」的Monster Energy能量飲料，沒想到一段時間後，他有天想吃蘋果時，一口咬下後卻斷了4顆牙齒。

21歲的男大生溫尼（Vinnie Pyner）一開始只是為了讓自己在讀書時保持清醒，才開始喝魔爪，一不小心就喝上癮、照三餐狂罐，最後每天都必須喝上6罐。他宣稱，自己每天刷兩次牙，但在連續7個月每周狂飲45罐魔爪後，突然開始牙痛，最終在咬下蘋果後，上排前方4顆牙齒全斷，也讓他徹底戒掉毒癮，但他也因此丟臉到不敢再上大學。

牙醫發現，溫尼口腔裡的每顆牙齒都已經腐爛。正準備裝上24顆假牙的溫尼因此警告，人們不應過度飲用能量飲料，「這一開始是一種緩解大學課業壓力的方法，因為當在計算和編碼時，你必須集中精神。我曾經夢想成為一名遊戲設計師，但如今我的希望破滅了。」

溫尼提到，「牙醫看到我的牙齒後非常震驚。她說，這是她見過最嚴重的蛀牙和牙齒損傷案例之一。我不能以這副模樣上大學，所以我不得不離開，因為我無法忍受這種尷尬。Monster Energy完全毀了我的生活。」

美國少女喝了能量飲料「Monster Energy」後，因心臟停止而死亡。(圖／翻拍Monster Energy網站)

▲ Monster Energy是創始於2002年的機能性飲料（圖／翻攝自Monster Energy網站）

魔爪的咖啡因含量達每罐240毫克，是可口可樂的7倍。溫尼在升上二年級前不久開始飲用，「我必須定期為這種癮提供能量，如果不這麼做，我就會出現嚴重頭痛和肌肉疼痛等咖啡因戒斷症狀。」他46歲的母親塔拉（Tara）也注意到，溫尼的生活環境越來越差，臥室的垃圾桶裡總是充滿罐子。

2017年聖誕節左右，溫尼的成癮症越來越嚴重，每次吃東西都會牙痛，「每次吃東西的時候都很痛，所以每當我必須吃東西的時候，那就像是一場惡夢。」2018年3月的某一天，他在咬了一口蘋果後聽到「劈啪」一聲，「在我意識到4顆牙齒脫落之前，我就已經吞下一些很硬的東西。」

溫尼不敢告訴母親，因此每當必須靠近她時，就會盡量不張大嘴巴。塔拉在幾天後起了疑心，要求看看溫尼的牙齒，「那太令人震驚了。他上排前方4顆牙齒已經完全脫落，還可以看到他的牙齦，非常可怕。」

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關鍵字：Monster Energy,魔爪,能量飲料

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