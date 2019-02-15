影／急著救火！　宜蘭市消防水箱車轉彎時卡溝

記者游芳男／宜蘭報導

救火急急！人命關天不得怠慢，但滿載時超過17噸的消防水箱車，卻栽在圳溝上鋪設的木板！14日上午宜蘭市發生火警，一輛救火的消防水箱車轉彎駛入小巷，不慎輾毀圳溝上鋪設的木板，整台水箱車後輪陷人而受困圳溝。對於消防員奮勇滅火，消防水箱車卻GG，屋主萬分感謝也抱歉。

▲▼宜蘭分隊的一輛水箱車，14日上午救火卻卡溝，幸未影響救災，10分鐘內被吊起。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

14日上午9時許，宜蘭市旋流路45巷5弄一民宅，竄出白煙，宜蘭消防局獲報後，緊急派遣宜蘭及壯圍分隊6輛救災車輛前往灌救，但因事發火場在一窄巷內，一輛宜蘭分隊的救火水箱車，要轉彎駛入巷內救災時，後輪輾過鋪在排水圳溝上的一塊木板，木板應聲斷裂，整台水箱車陷落卡住動彈不得。



滿載時超過17噸的消防水箱車，救火時卻栽在圳溝上鋪設的木板！消防員顧不得車輛受困，先衝往火場破門，進屋內才發現是屋內一個鍋子內燒乾冒煙，趕緊把火勢撲滅，隨即搶救水箱車。



消防局表示，水箱車空車因救災時相當緊急，木板及水溝顏色相似，消防員駕車轉彎時未注意到，水箱車後輪才會輾過木板受困，幸經央請附近工廠的吊車，把受困的水庫車吊起，在10分鐘內化解這場危機。