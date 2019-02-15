她花3萬買Dior鞋穿3天就破洞！　專櫃：沒有技術可修

▲毛小姐聽朋友推薦這雙鞋很好穿，但才穿3天就壞了。（圖／翻攝自Dior）



大陸中心／綜合報導

浙江寧波有位毛姓小姐去年11月花7500元人民幣（約台幣3.4萬元）買了一雙Dior「黑色浮紋緹花芭蕾舞鞋」，但才穿3天就發現鞋頭出現明顯破損，她拿到專櫃修理等了將近3個月，店員最後卻告訴她「目前中國沒有相關技術能修理這款鞋」，令她相當錯愕又無奈。

▲毛小姐聲稱，完全沒撞到，鞋面卻出現明顯破損。（圖／翻攝自環球網）



據《寧波晚報》報導，毛小姐表示，當初聽朋友說這雙鞋穿起來很舒服，平時走路或逛街都很適合，於是她去年就到專櫃購買，想不到要價不斐的鞋子竟然這麼脆弱，3天後鞋面就破了一大塊，而且「我們上班都在舖有地板的辦公室，也沒激烈運動」，鞋子是不明原因就損壞了。

▲當天在Dior的消費紀錄，9500元人民幣還包含2000元的其他商品。（圖／翻攝自環球網）



她當時就把鞋子拿去專櫃要求修理或退換，店員回應，這種情況要向總公司回報，因為他們無法判定是什麼原因造成鞋面受損。毛小姐透露，她年底太過忙碌就將此事忘記了，直到過年期間才猛然想起，已過了3個月，但專櫃依舊沒給出一個說法，刻意把問題一拖再拖。

毛小姐說，自己原本是那家店的常客，和店員也都很熟了，但這件事過後對方的態度變得很冷淡，她如果沒去問，店家也就不主動聯繫，讓她覺得被敷衍。

後來銷售顧問表示，這種鞋面的破損國內無法修復，因為「沒有這種技術」，而且也不排除是毛小姐穿著時不小心用壞了，所以在上海總部鑑定完以前，店家無法採取其他補償措施。