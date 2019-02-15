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瘋電影／廉政風雲 煙幕　原來廉政公署署內聯姻眾多

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文／賴賴

▲▼廉政風雲 煙幕。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

整體感是不錯看的，雖然沒有太大的驚喜，不過在轉折上還是有巧思，麥兆輝導演獨立硬撐出一部賀歲香港傳統廉政公署懸疑片，視覺上鏡頭語言乾淨冷冽，和電影質感相得益彰，雖然劇本力不太夠，但劉青雲仍然有一定程度的支撐力，撐住了轉折薄弱卻不失懸疑性的純熟演技。

這部電影就是張家輝、劉青雲的鬥戲之作，張家輝眼神在很早就露餡了，所以所有懸疑重心都在劉青雲身上，而故事結構的結局力道薄弱，說服力不足，但也已經過了三分之二，單就劉青雲的善惡好壞分辨，就佔了很大的觀影娛樂性，他到底是好人還是壞人？是本片最大吸引力。

過去搭檔的莊文強去年交出《無雙》漂亮成績單，獨立導演自己編寫的作品口碑甚佳，而麥兆輝失去強而有力的編劇，本片編劇力則稍嫌失色，所以編劇和導演的重要性在電影排列地位，是否應該省思，編劇地位原應在導演之上，而非被人忽略淡忘。
 



片　　名：廉政風雲 煙幕
英文名稱：Integrity
類　　型：動作
上映日期：2019-02-05
片　　長：01時55分
導　　演：麥兆輝
演　　員：張家輝(Nick Cheung) 、 劉青雲(Sean Lau) 、林嘉欣(Karena Lam) 、 袁詠儀
國　　家：香港
語　　言：粵語
發行公司：華映

劇情大綱

廉政公署ICAC裡有一宗經歷多年調查的行賄案件.....
但在開庭的那天，首被告─理達貿易集團負責人陳超群棄保潛逃，再加上唯一證人也是此案的舉報者─理達的前任財務總監許植堯（張家輝 飾）沒有出庭，導致法庭決定延審一周！

為了讓案件順利重審，負責此案的隊長陳敬慈（劉青雲 飾）和尋找證人的江雪兒（林嘉欣 飾）曾是廉署裡一對恩愛夫妻檔，如今已經分居多時，卻不得不為行賄案展開合作。在找尋人的過程中，兩人發現陳超群和許植堯背後隱藏的另一重身份。

一個謎團的解開是另一個謎團的開啟，隱藏在背後的陰謀超乎想像，層層煙幕籠罩下，光明之路在何方？

▲▼廉政風雲 煙幕。（圖／yahoo）

▲前往澳洲拍攝，但場景不多。

▲▼廉政風雲 煙幕。（圖／yahoo）

▲失業後，老婆最大。


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關鍵字：瘋電影,廉政風雲 煙幕,賴賴,張家輝(Nick Cheung),劉青雲(Sean Lau),林嘉欣(Karena Lam)

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