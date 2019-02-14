終結罷工！華航勞資上午10時再戰　續解「禁用外籍機師」僵局

▲昨日凌晨1時的「紅眼協商」長達11小時。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者胡順惠／台北報導

華航罷工行動已經第7天，影響近3萬名旅客搭機權益，今（14）日上午10時勞資再度展開四度協商。前面3次協商會議共計21小時，昨日凌晨1時的「紅眼協商」長達11小時，機師工會提出5大訴求中，僅在疲勞航班派遣議題取得初步共識，第2項「國籍副機師升訓」談了4小時仍卡關。

桃園市機師工會自8日上午6時開始罷工，與資方在9日、11日及13日進行3度協商，前面兩次都破局，最近一次僅在疲勞航班部分取得共識，從凌晨1時挑燈夜戰近11小時，效率可說是相當緩慢，也為台灣勞資爭議協商史寫下時間最晚、談判最長的新紀錄。

華航資方同意5條航線增派人力或改過夜，包括安克拉治-紐約、台北-帛琉、台北-西安改3人派遣；台北-關島原3人派遣來回班改2人派遣，可過夜；重慶紅眼貨機改4人派遣。5條調整航線勞資雙方也對實施時間有共識。

11小時協商從半夜談到中午，雙方精神狀態不佳，工會要求14日10時再協商，將就剩下4項訴求再討論，除了吵最久的副機師升訓議題外，還有非會員禁搭便車等訴求，外傳會中也會討論撤換華航高層。

▲工會提出五大訴求，僅第一項取得初步共識。