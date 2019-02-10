疲勞航班訴求談不攏！交通部曝難處：國際民航法規也未納入值勤時間

▲華航機師工會抗議。（圖／記者呂佳賢攝）

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華航機師罷工活動持續進行，勞資雙方針對疲勞航班派遣無共識，對於飛航時間與值勤時間定義相左。交通部次長王國材10日坦言，民航法規均以飛航時間規範，國際民航法規也未納入值勤時間，若比照辦理的話，華航人力派遣會恐會出現問題，希望工會能諒解資方處境。

工會原本所提出之訴求為，包含執勤前報到準備與飛機降落後等相關工作時間的「Flight Duty Period（FDP，飛航執勤時間）8小時以上必須3人派遣，12小時以上一律4人派遣」。

然而，華航資方卻堅持必須以Flight Time（FT，飛行時間，未包含執勤前報到準備與飛機降落後等相關工作時間）為決定派遣人數基準。最後，工會第三度妥協後提出「FT 7.5小時以上3人派遣，12小時以上4人派遣」的提議，同樣遭到華航資方拒絕。

▲華航罷工第三天，協商破局後，機師工會理事長李信燕受訪。（圖／記者呂佳賢攝）

9日談判會議上，有人提出值勤時間不算飛航時間，王國材認為，AOR（民用航空器作業管理規則）規定均以飛航時間計算，國際民航法規也沒有納入值勤時間，更何況班次不同、值勤時間也不同。

王國材指出，若按照工會一開始的訴求，8小時航班包含2.5小時值勤時間，等於飛航時間只有5.5小時，恐怕所有航班都要3人派遣，工會最後才同意，只談飛行時間，但堅持7小時以上3人沒有共識，他希望，先回歸6到8小時航班彈性討論，不要指定7小時，且必須衡量華航是否有這麼多機師能夠調度，否則會面臨缺機師課題。

王國材認為，華航、長榮機型差不多，遵循規範也相同，華航已經優於長榮，但工會要求8小時再降到7小時，華航確實有困難。

交通部會後也指出，雖然華航已有擬好罷工因應疏運措施，但仍不樂見罷工情況持續下去，交通部願意隨時做為勞資雙方溝通橋梁，希望10日雙方就能再次展開協商，儘快解決機師罷工行動。

▲華航勞資協商破局，交通部長林佳龍與政次王國材出面說明協商內容。（圖／記者賴文萱攝）