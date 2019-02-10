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小王傳訊人妻「比較緊、求我進去」搞曖昧　夫看見崩潰

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▲性愛。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲沈姓男子與女同事小美（化名）搞曖昧。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

地方中心／高雄報導

高雄一名在診所工作的沈姓男子與女同事小美（化名）搞曖昧，不僅自拍接吻照，還互傳「發現比較緊」、「說不定你忍不住求我進去」等鹹濕對話，直到女同事的江姓丈夫發現全案曝光。高雄地院審理後，認定沈男侵害到江男權益，因此判他須賠償7萬元撫慰金。

判決書指出，江姓丈夫與小美結婚後育有2子，沒想到卻在2017年7月間無意發現妻子手機裡的親密合照，還有「所以以昨天你又興奮了」、「那你放進去一定很有感覺」、「好啊我們來互相折磨」、「等到你瘦到我滿意的時候我會強X你啊」等露骨對話，因此憤而對江男與妻子提告，並求償80萬元。

▲▼曖昧、搭訕、情侶、逛街。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲2人常傳「那你放進去一定很有感覺」等露骨對話。示意圖與本案無關。（圖／翻攝pakutaso網站）
沈姓男子則在法庭上辯稱，沒有和小美發生性關係，親密照片只是與同事聚餐後，開玩笑玩遊戲所拍攝。他也極力否認LINE對話，認為紀錄遭變造。

法官審理後認為，圖片經檢視畫面畫素大小、清晰程度、亮度及對比度，均未發現明顯修飾痕跡，且沈男明知小美是有先生的仍做出接吻、親吻臉頰等親密行為，已逾越一般異性朋友交往的界線、侵害到沈男配偶權，因此判沈男須賠償7萬撫慰金。

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關鍵字：曖昧,自拍,接吻,親密合照

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