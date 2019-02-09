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過年「肚子撐爆→心悸」中醫教3招改善！16食物別碰、每天睡X小時

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▲肥胖,肥,大肚子。（圖／取自pakutaso）

▲民眾在過年不小心吃得太撐的時候常會有心律失常、心悸的感覺。（圖／取自pakutaso）

生活中心／台北報導

32歲女性平時生活作息規律，但是只要一到連假熬夜或是吃太飽腸胃脹氣時，常感覺胸悶，心臟不舒服的現象，且偶有不規則跳動的情況，嚴重時還常伴隨眩暈的形況，前往心臟內科，心電圖檢查沒有任何異狀查不出原因，隨即前往就診，中醫師認為雖然患者自覺是胸口心臟處不舒服，但是其實問題根源在於腸胃，給予中藥與針灸治療並告誡其生活習慣，不舒服的症狀就幾乎消失。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師周宗翰表示，這是胃部疾病影響到心臟功能的病症，因為具體症狀多發生在胸部，剛開始是身體機能的問題，還未到器官實質上的問題，所以患者常常感覺心悸、胸悶，去心臟內科檢查卻是常常檢查不出來，這其實問題的根源在於腸胃，患者常常伴隨腹部飽脹、打嗝困難造成的胃脹氣，往上壓迫到心臟，造成心臟不適，但由於心臟症狀比較明顯，很少有人會在看醫生時主動提起其他徵兆，導致誤診率非常高，這類的問題在年節時暴飲暴食後非常容易發生。

周宗翰表示，當嚴重到心電圖出現異常，代表這種問題由功能型的消化障礙，轉變成比較嚴重的實質上的器官病症，這種形況跟冠心病的症狀非常相似，通常稱為「胃心症候群」，這時胃心症候群在症狀表現上，與冠心病的心電圖類似，都呈現心臟冠狀動脈供血不足，但仔細探究原因，會發現心臟並沒有「自發性改變」，而是受到外力也就是腸胃脹氣與胃酸逆流的影響較大，所以服用冠心病的用藥改善也不大，但是用中藥一些消食化積如山楂、神曲、厚朴、枳實等協助患者打嗝或放屁，排除體內的空氣，減低胃酸分泌後，症狀馬上緩解，那就非常有可能是胃心症候群的前兆。

▲▼蘋果，地瓜。（圖／pixabay）

▲地瓜等產氣食物都要少吃。（圖／pixabay）

周宗翰解釋，過年過節常常飲食上跟原來生活作息有差異，美食當前時令人難以控制口慾，不小心吃得太撐的時候常會令人有種心律失常、心悸的感覺，加上熬夜睡眠不足會造成自律神經系統失衡，提高心律不整的可能性，所以有以下三招請民眾要特別注意。

第一招：餐餐八分飽

經常吃太飽其實對心臟的衝擊很大，吃飽後出現心悸、胸悶、心臟不服的感覺，是因為胃部的消化功能不好，飲食後胃脹氣，將橫膈往上頂，限縮了肺部呼吸擴張的空間，從而導致胸悶、心悸等不適症狀，所以產氣的食物如豆類、包心菜、洋蔥、花椰菜、甘藍菜、青椒、茄子、馬鈴薯、地瓜、芋頭、玉米、香蕉、麵包、柑橘類水果、柚子、甜點都要適量而為。

第二招：熬夜盡量少

為改善心肺循環，防止胃心症候群發作，必須充分睡眠，才能消除身體的疲勞，睡眠不僅能讓身心休息，也可讓腸胃消化機能穩定。一般來說，每天需要7～8小時的睡眠。然而有時候現實情況不允許我們有7～8小時的睡眠，而且每個人需要的睡眠時間也不同。7～8小時的睡眠的確很理想，但更重要的是維持睡眠的品質與效率。為了善待心臟，請努力維持睡眠的品質與效率。

第三招：口味剛剛好

許多人心悸胸悶腹脹，是因為調味過度或是烤辣炸等刺激性食物攝取過多所致，減鹽是不可或缺的手段。巧妙減鹽，避免重口味的飲食，不僅料理的調味要淡一些，醃製食品、滷菜、火腿等鹽分較多的加工食品也要適量，以往飲食偏重口味的人，或許會覺得減鹽的料理「少了些什麼」，然而只要習慣，就能享受食材原本的味道，也可健健康康過個好年。

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關鍵字：胃心症候群,中醫,過年,胃脹氣,吃太飽,台北市立聯合醫院,心悸

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