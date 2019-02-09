他不爽撞前女友門後　竟與新歡躺車內做這件事

▲前男友不爽撞門後，竟與新歡在停車場扮起毒鴛鴦。（圖／翻攝內政部警政署，下同）

地方中心／高雄報導

一名女子日前驚慌報案指稱，前男友邱姓男子撞門，害怕可能要對她不利，警方先確認李小姐沒有受到任何傷害後，在她住家附近加強巡查，發現邱男正在車內竟與新女友一起吸毒尋樂！

李小姐表示，年男友狂撞公寓住家大門，令她十分害怕。高市警局小港分局漢民派出所獲報後，為確認邱姓男子是否離開李小姐住處周邊，先至附近青島里公有停車場找尋研判是否有駐留不久之車輛列為可疑目標，果真在停車場內發現一部白色租賃自小客車周邊飄出一股微微異味跡象，於是上前查看，發現邱男與另一名妙齡女子將椅背平躺在車內。

警方由左後未關閉完全的車窗空隙中隱約看到邱男與身旁的女子疑似有收藏的行逕，瞬間提高警戒，要求兩人下車接受盤查。邱男卻遲遲不肯打開車門，並偷偷摸摸的將可疑物品交給身旁女子。警方透過車窗看到兩人的行為時，立即判斷車內一定有問題，經軟硬兼施的勸說下，兩人終於打開車門下車接受盤查，但車門一打開的瞬間，車內飄出濃濃剛吸食完毒品的燒臭味。

經警方查證坐在駕駛座的邱姓男子，副駕駛座為劉姓女子，兩人面對警方的盤查眼神閃爍，應對吱吱嗚嗚，在無法完整解釋警方質問的問題，便放棄說謊掙扎，同意陪同警方搜索車內。

警方立即在駕駛座前方發現吸食安非他命的K盤，前座中間置放物品處發現吸食器一組，後又再後處，發現三包安非他命、一包愷他命，面對這些物品，邱男坦承均為他所持有、使用。全案依違反毒品防制條例罪移請偵辦。