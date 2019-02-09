政壇的他們有張明星臉！賴清德撞臉孔劉？　「她」激似林志玲　

▲賴清德、游淑惠。（合成圖／記者屠惠剛攝、翻攝臉書）

政治中心／綜合報導

「學姐」黃瀞瀅爆紅後，政治人物的外表開始受到大家的注意。有「賴神」封號的行政院前院長賴清德曾被說撞臉韓國男神孔劉，還有議員長相神似鄧麗君、徐懷鈺，國民黨代表游淑惠還被說像台灣第一名模林志玲。

●「賴神」賴清德撞臉「男神」孔劉

有網友在《爆廢公社》PO出賴清德和孔劉的合照，並且寫下「突然覺得他們有點像」言論。其實這張合照早在2017年就備受討論，只要有人搬出此照，必定「開啟戰場」，讓不少孔劉粉絲怒喊「你有想過孔劉的感受嗎」、「該看眼科了」、「你一定是看太多，也學會講幹話了」、「孔劉帥多了 ，要我改口除非他給我48000」、「只有髮型像吧」。





▲孔劉、賴清德。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自立法院網站）

●松山鄧麗君

前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯，因為擁有甜美外表，所以有了「松山鄧麗君」的稱號，開口唱歌更讓人印象深刻，前她曾在網路節目大展歌喉，高唱鄧麗君的《我只在乎你》改編曲，讓許多網友大讚「太好聽了吧！」

▼松山信義區市議員候選人徐巧芯、鄧麗君。（組合圖／翻攝自徐巧芯、鄧麗君官方臉書）

●新北徐懷鈺

新北市三蘆區（三重、蘆洲）市議員彭佳芸，過去曾是新聞主播，後來轉戰政治圈。她在參選期間與知名影音團隊《一件襯衫》合作，拍攝人物故事，成為網友熱烈討論的對象，還有人說她與「國民天后」徐懷鈺有明星臉，意外成為話題。

▼新北市三蘆區候選人彭佳芸、徐懷鈺。（組合圖／彭佳芸提供、記者黃克翔攝）

●國民黨林志玲

游淑惠身為國民黨代表，2018年九合一大選時，與他同名的黨內市議員游淑慧拱她出來跟「學姐」黃靜瑩PK，還幫她取了一個響亮的封號「國民黨林志玲」，瞬間成為網友熱議對象，甚至還拱她出來參選。

▲國民黨林志玲游淑惠、林志玲。（合成圖／翻攝臉書、翻攝林志玲工作室微博）