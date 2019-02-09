台大副教授罵同事What a shame　遭判拘役45日

▲教授罵同事遭判拘役。（示意圖／達志影像，下同）

突發中心／台北報導

台大一名王姓副教授，因不滿周姓所長處置有關校內事務，竟在辦公室走廊牆面，書寫「周XX吞下APIEM 2002年百餘萬結餘款（當時國科會補助80萬元）此款項帳目在台大嚴慶齡中心」等不實文字，後來又辦公室內，接續以「呸！提告啊…提告啊…呸！提告啊，你就是『沒有LP』嘛」、「What a shame」等語辱罵。士林地方法院依照犯散布文字誹謗罪、公然侮辱罪,判王男應執行拘役45日，可易科罰金4萬5千元。

依判決書提到，王姓副教授辯稱，「我說的都是事實，就公然侮辱部分，What a shame有兩個意思，其中一個是真可惜、真遺憾之意，只是希望沒有人做對不起他所創立的所，沒有侮辱意思」。法官認為「沒有LP」一詞意在嘲諷他人懦弱無能，「What a shame」、「Shame on you」等詞是「多丟臉」、「你真丟臉」意思，通常是用以指涉對方人格或作為令人感到丟面子且不知羞恥。

最後，法官認為雙方具有一定社會、學術地位，客觀上已足使受罵者感到難堪與屈辱，自屬貶抑性之言詞，已逾合理容忍範圍，已構成公然侮辱罪。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！