65歲↑老人發生交通事故集中2時段　暖警市場細心宣導

▲警方進行護老交通安全宣導。（圖／記者邱忠岳翻攝，下同）

突發中心／台北報導

「家有一老，如有一寶！」經交通事故統計資料顯示，65歲以上老年發生交通事故死亡呈現攀升趨勢，並以4時至8時、18時至20時發生最多，原因為年長者多於此時段外出運動，因此為有效減少是類事情發生，萬華分局武昌街派出所特別前往西寧市場進行「護老交通安全專案」宣導，提醒年長者外出運動注意交通安全。



「護老交通安全專案」重點除在於「保護」年長者清晨或黃昏時段行駛汽（機）車、騎乘自行車或步行至公園、校園運動之交通安全外，並「提醒」年長者用路時應隨時注意來車，勿與大型車輛爭道，遵守交通規則。



因年長者運動後多前往市場採買，武昌所員警特別在市場周遭進行宣導，提醒年長者清晨及傍晚易因視線不佳，發生交通事故，造成家庭破碎，因此利用簡單的標語加深年長者的交通安全觀念，並針對易肇事的交通違規加強宣導。

萬華分局提醒民眾多關心、提醒家中長輩，於清晨、天色昏暗視線不佳外出時，宜穿著顏色鮮明衣服或配戴反光飾物，騎乘自行車亦應加裝LED閃光燈或反光標誌，加強警示效果，並叮嚀高齡長者外出運動時，應儘量靠路旁行走，穿越道路應走行人穿越道（斑馬線），未劃設行人穿越道路段，應先確認左右無來車時再迅速通過等安全用路觀念，確保通自身安全。