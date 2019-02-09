蘇-57計畫加裝小型「匕首」導彈　衝破所有現役反導系統

▲掛載「匕首」高超音速導彈的米格-31K戰機。（圖／翻攝自網易軍事）

記者朱世凱／綜合報導

俄羅斯國防工業消息人士近日表示，「根據政府2018年至2027年的軍備計劃，蘇-57隱身戰機將會裝配高超音速導彈，導彈性能與特徵類似KH-47M2『匕首』，只不過尺寸會小一些，因為要搭載在機身內置彈艙裡頭。」據悉，「匕首」能夠以10倍音速的速度飛行，如果蘇-57加裝類似飛彈，便可突破所有現役的反導防禦系統。

據美國《國家利益》報導，俄羅斯戰術導彈武器集團（KTRV）總經理奧布諾索夫（Boris Obnosov）曾指出，「從當前的軍備前景來看，我們不僅預測未來10年間的高超音速導彈發展，也計畫在適當的時間點將這些新式武器配備在蘇-57上。」消息人士則說，安裝在戰機上的將會是一款類似「匕首」的導彈，只是體積會比較小，使它與彈艙相容。

▼蘇-57戰鬥機。（圖／翻攝自維基百科）

俄總統普丁曾說過，「高超音速導彈可以在反彈道飛彈防禦系統周圍以10倍音速（約時速1.2萬公里）的速度飛行，它們還能在飛行彈道的各個階段中進行靈活機動，也因為這樣的特性，所有現有的，甚至未來的反導系統都很難壓制它。」

「匕首」導彈射程超過2000公里，可裝載核彈頭和常規彈頭，素有「航母殺手」美名。航天部隊司令索羅維金（Sergei Surovikin）曾表示，這款導彈經由米格-31發射後，加速火箭可在幾秒內將飛彈加速到10馬赫，擁有全天候導引裝置可以精確攻擊目標。

報導最後提到，美方雖然認為這是俄羅斯在誇大自己的軍事實力，因為他們向來喜歡展現軍事肌肉，不過「國防部高級研究項目局」（DARPA）還是抓緊時機升級反導系統，以應付這項威脅。

▼匕首高超音速飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

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