【瑪法達談星】02.06~02.12　水象星座　雙魚開工秒投入工作漩渦

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（02.06~02.12）水象星座運勢。

圖文／鏡週刊

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

八方雲集，喜氣洋洋。驛馬星動且人氣搶搶滾的這段日子，假期節目精彩可期。走春賀歲、行旅參訪、風土探索、國際交流等收穫滿足，利遠程或國外旅行。等待中的某考核測驗或進階評審答案樂觀。年後團拜賀年邀約忙碌，宜節制口舌之欲以免小腹增厚。年後工作快速上手，有賴團隊頂著，隊友是最強靠山。財運旺。愛情是一種信任的飛翔。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

招財進寶，大發利市。「聚寶盆效應」發威的這段日子，新春期間堪稱最受財神青睞的幸運客之一。拜超大吉星歲星加持之賜，可望有一波幸運發財機會，擁有賭徒的豪氣、直覺與幸運，在金錢、情感或事業上以小搏大、敲中金磚。年後復工將有重大合作案或合約交涉待定，合夥事業前景佳，投資獲利、外快進帳增。愛情是趟幸福直達列車。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

時來運轉，事事如意。本命宮迎來水星進駐加持的這段日子，是運勢幸運轉捩期。理智判斷、抉擇智慧、人際關係與核心競爭力配合得恰到好處，成為有求必應、常勝少挫的福星一枚。年節先靜後動，注意腸胃問題。走春拜年、開發人脈落在年節後段。年後返工得立即投入兵荒馬亂、分身乏術的工作漩渦。發財可期。愛情是閃亮的發光體。



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