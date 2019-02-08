供甜食、願望說明確、右進左出　正確拜財神5步驟財運滾滾來

▲ 大年初五是財神爺的生日，民眾會在這天拜財神求財運。（示意圖／資料照）

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農曆正月初五是財神爺的生日，許多民眾都會選在這一天開工，希望能接此將財神請到店面或公司內，新的一年事業越做越大、生意越來越好，財運也滾滾來。不過要拜財神前要準備什麼供品、祭拜的步驟與禁忌，其實都有著一番學問，只要好好遵守5大步驟，搭配幾個坊間流傳的招財方法，也許今年就會受到財神爺的眷顧哦！

首先是供品的準備，民間流傳，財神爺喜歡吃甜點，因此必須先準備好三杯甜茶、三到五樣的水果（每種大約三到五顆，水果中最好不要有蘋果，諧音「貧」）、一些糖果糕餅（糕餅中最好不要有鳳梨酥、核桃酥，諧音「輸」）等這些吃下去會帶有「甜味」的食物。

當然，「三牲」（一般是指雞、魚、豬，不過財神爺是「回回人」，不吃豬，因此豬肉要用其他肉品來代替） 也是祭拜時不可或缺的供品，牲禮講求新鮮，因此必須要是現宰、現煮過的肉。另外，還需要準備刈金、土地公金、五路財神金等金紙，也可以向廟方詢問有沒有能夠當作「錢母」的發財金，將它們寫上自己的姓名、八字與地址，表明要「補財庫」後焚燒掉，以此祈求錢財滾滾不斷。

▲ 酥餅和蘋果諧音「輸」、「貧」，不宜作為供品祭拜。（圖／翻攝自wikipedia）

第二，在祭拜開始前，必須先拿香到天公爐（通常在外面）祈求，接著用左手插上三炷香，再入內祭拜主神，或是依照廟方的指示順序，到偏廳拜財神。財神爺掌管的範圍廣大，祭拜的時候一定要記得先報上自己的姓名住址，並告知今天供奉了那些供品，以及自己的願望。

第三，在向財神爺敘述願望時，不能單純說些過於空洞的內容，像是「我想變成有錢人」等，應具體、明確的說明自己希望賺錢的方向，像是「我的工作是….，希望財神爺能協助我這個月業績成長20，或者業績達到多少」，或是「目前我正在投資的股票市…，希望財神爺能保佑在什麼時候順利賣出」，這樣財神爺才能準確的給與協助。

第四，拜拜結束後，先不要別急著離開，要等到香燒到剩下二分之一或三分之二的時候，再拿回供品和燒金紙。同時點上蠟燭，這個動作又為「照神」，意旨照亮神明下到凡間的道路。





▲ 到廟宇祭拜時，面對大門應掌握「右進左出」的原則。（圖／翻攝自Wikipedia）

最後第五點要注意的是，不論是不是財神廟，只要到任何廟宇，都應該遵循「青龍方入，白虎方出」的原則，這個方向是以神明的視角為主，也就是說，當我們進入廟宇，面對大門時，應該是要「右進左出」，從右邊的門進去，再從左邊的門出來。

最後，坊間也流傳幾個招財術，幾個簡單的步驟就能求得好財運：

1.想旺偏財

可在將五帝錢（順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶）串起，在寺廟香爐上過香，增強開運能量後，配戴在身上，以增進財氣運勢。



2.招財進門

準備一個小福袋，在袋中放入 168元銅板（50元2個、10元6個、5元1個、1元3個） ，可把小福袋放置在皮包、包包內，或掛在自己每天都會進出的房門上方，久而久之，財氣就會臨門。



3.八卦招財包

準備好一個紅色小布包，在布上或貼上或畫上一個八卦圖，接著在布包內放入五穀（黃豆、黑豆、綠豆、紅豆及米，每種都放入幾顆），與鹽混合後，再將布包綁上一條紅線。在春節時，掛在家裡門廊或店門的迎風處，就能有迎風生財的效果。不過，必須特別注意的是，布包必須每年換一次，才能添進人氣、加強財運。

▲ 紅包袋內放入168元再放進皮夾或口袋中，能招來財運。（示意圖／ETTODAY）



4.衣食無缺

在農曆春節時，準備一個小米缸或陶甕，缸的下層擺米，中間擺麵線，上層擺圓餅，缸外則貼上寫著「福」或「財」的紅紙，將缸放在廚房一角，七天之內把裡面的食物全部吃完，這一年的工作及財運就會跟著順利起來。

5.紅包袋招財術

準備好紅包袋，袋內放入168元銅板 （同樣是50元2個、10元6個、5元1個、1元3個） ，把紅包放進可以隨身攜帶的皮夾或口袋內，或放在神案的香爐下壓著，在平時上香時，就能順便祈求財運順利、福氣迎門。

6.增強財富累積能力

拿一個聚寶盆，將100、200、500、1000元的紙鈔，以及1、5、10、50的銅板放入，最下層放置五帝錢，寶盆上方再擺黃水晶或是圓型水晶球。最後，將聚寶盆放在家中的「財位」就可以了。