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離職代理教師悪意指控學校　南平中學8點聲明出面澄清

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▲中途學校僅收容符合兒童及少年性剝削防制條例的被害人，嚴格保密學生身分。（圖／記者張君豪攝）

離職代理教師悪意指控學校，南平中學8點聲明出面澄清。（圖／翻攝GoogleMap）

突發中心／台北報導

花蓮南平中學代理離職老師對校方多方的指控，校長詹素卿提出八點聲明，反駁指控全非事實，以下是聲明全文：

離職代理教師王思淳向媒體投訴校方聲明

該位對校方指控前王姓自然科代理教師，在本校代理時間為106年10月25日至107年7月31日，在校服務期間造成校方許多困擾（向同仁發表不實言論、與同仁發生口角等），本校召開教評會予以輔導，但乃未見成效，甚至於離校後寄出存證信函恐嚇校長及人事主任，今又透過媒體對校方做指控，有辱校譽，校方就她指控的部份做嚴正之聲明，以維護校方及個人清譽：
1．校長宿舍：
校長宿舍屬於眷屬宿舍配置功能，校長合理使用

教職員宿舍大樓，區分為校長職務宿舍一戶、外賓專用2間及單身宿舍10間（二、三樓）。
因配置功能，校長職務宿舍屬於眷屬宿舍性質，明顯與單身宿舍用途不同，此應有所區別，合先敘明。且本校宿舍管理辦法，是根據中央機關首長宿舍管理辦法要點辦理，且經過校務會議通過。
詹校長因家居南區遠途，且為應學生全年住宿及校務需要，平日依規定配住於校長宿舍，眷屬並未長期入住，僅於校長不便返家及省親需要時先生，兒子才入住。校長到任後，直系親屬3人一次一晚，之後只有校長先生一人，平均一月一次，每次均於晚間到達早上離開，為應本校特殊性並配合門禁管制，皆有登記紀錄可供稽查。
詹校長及其眷屬合理使用校長職務宿舍，決非有新聞所揭露的不合理使用的情節(下學期宿舍管理辦法將再修改；即使校長的職務宿舍也不讓直系親屬入住)。

2.材料費：此材料費為材料包，其中包含菜瓜布、燈座、緞帶、裝飾珠珠等，因此費用是以整個材料包作為計算。另外在人數部分，因為本校人數處於浮動狀態，學生入校時間不一致，當時學生人數為16人，逾假學生5人，故申請份數為25份，因此材料皆會預估多一些，以備不時之需。當時教務主任也有簽內簽表示：剩餘材料將沿用至後續的寒暑假課程。相關核銷資料與簽呈，本校皆有資料可供查驗。
3.職業輔導員上班玩遊戲及上網拍部分：此事件是否屬實需再查證，故將於開學後進行詳細調查，若有屬實（上班時間進行非工作之網路行為）將會提到公務員考績會進行研議與懲處。
4.休假問題：王員在107年清明節前夕，欲請連假回台北，因該員許多業務沒處理好，因此校長未准其事假，於是該員在連假前一晚用line傳她因生病要請病假，就這樣自行休假，等連假完後請她依規定出示診斷證明後，准其補請病假手續，而她觀察3個月繳教學報告是因為她教學及業務上的問題。跟請病假沒有關係。該員事假不准改請病假，也沒完成請假手續用電話說就自行休假，（用電話或LINE請假而未完成請假手續的情形，一個月至少一次以上），休完連假校長也准予她補請病假手續。

5.校方在107清明連假前，即接獲學生反映，該師在課堂上罵學生白痴等不雅字眼，且為討好學生給予平時極高的分數，所以決定於連假後召開教評會，而非該員所說的連請假都需教評會決議，那只是時間上的巧合。
6.校長所提及的孫安佐事件，即使校長在前面做了很多的說明，提孫安佐事只是拿來比喻，也是對孩子們的機會教育，而王員確斷章取義，拿來做文章，校長當時的意思是要學生須學會謹言慎行，因為「社會不會原諒你的」。

7.流浪貓事件： 有隻流浪母貓在校園中生産了四隻小貓，可能受到驚嚇，母貓將小貓叼到二樓男廁邊，不幸死亡，本校工友看到了，即以報紙包好，放到黑色塑膠袋再放在垃圾桶，請清潔隊帶走。對工友如此不實之指控實是有欠公道。
8.寒暑假鐘點費用：本校代理老師支領全年薪，其中包含寒暑假薪水，本校全校經費九成皆為中央下受地方補助款，鐘點費也包含在總預算內，在考量學校薪水和鐘點費皆同一經費來源，並發文給教育處詢問，教育處公文回覆請學校以課程計畫進行，並依中途學校教育實施辦法進行。課程鐘點費依花蓮縣之規定：需超基本鐘點後，方可支領鐘點費。相關公文本校皆有留存供備查。
南平中學校長 詹素卿 敬上

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