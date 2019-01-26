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年關救急3步驟　定存質借、保單借款、新台幣優於外幣

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▲▼紅包,新台幣,農曆過年。（圖／記者劉姵呈攝）

▲年關將近資金需求較高。（圖／記者劉姵呈攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

下禮拜就是春節連假！年關將近，臨時需要錢怎麼辦？跟自己借錢成本最低。錢關救急三步驟，首先是有無新台幣定存可質借，若無，第二步是善用保單借款，第三步是新台幣保單優於外幣保單；若是繳保費沒錢，則有6個管道可循。

磊山保經業務總監駱玫吟曾在民營銀行服務10餘年，轉換跑道到保險業已經9年，對銀行、保險商品均相當嫻熟。談到民眾的資金調度需求，她建議從借款利息來選擇工具，當中以銀行定存最划算，因定存質借是以存款利率加1%或1.5%計算，推算利率約2%出頭，低於信用貸款、理財型房貸利率。

以台灣銀行1月20日牌告利率為例，未滿二年新台幣定期儲蓄利率1.07%，目前質借利率規定為加碼1.5%，因此質借利率為2.57%。

若無銀行定存單可調度資金，駱玫吟建議考慮利率保單借款，也有機會拿到低利貸款。依各保險公司規定不同，保單借款利率大都是保單預定利率加碼一定比率，部分保險公司則採固定利率，目前各保險公司公告保單借款利率落在2.7%~9%之間。

駱玫吟指出，通常新台幣保單借款利率低於外幣保單，因此想要辦理保單借款，若手邊有不同幣別保單，先選新台幣保單。不過，也有例外情況，若是早期投保的新台幣壽險保單，借款利率還是可能高達6.9%，建議確定選哪張保單辦理借款之前，最好先打電話向壽險公司確認。

除需要借款週轉資金外，還有不少民眾遇到沒錢繳保費的問題。駱玫吟表示，遇到這種情況有6種解決方法，包括變更繳費方式、保單自動墊繳、降低保額、減額繳清、定期展期、暫時停效。

變更繳費方式是指將原來設定年繳的保單改為季繳或月繳，暫時遞延繳費壓力，缺點是全年度保費支出將高於年繳型態。自動墊繳是以保單本身的價值準備金先墊支應繳保費，優點是保單型態、保額、保障年期不變，但需留意墊繳過頭將使保單失效。

降低保額是保戶向保險公司提出需求，例如保額降低一半，則保費通常也會減少一半，可減輕大筆金額繳費壓力。減額繳清與降低保額相近，但申辦後，就不必再繳保費，因保險公司將依提出申請當時保價金重新計算保額，因此保額會降低；定期展期也是申辦後即不須再繳保費，展期時間不得超過原契約滿期日，但保單從終身險變成定期險。

至於暫時停效是利用保單延遲繳費而停效，依保單條款規定，要保人在停效日起二年內，得申請復效，但保險期間屆滿後，即不得申請復效。駱玫吟提醒，若資金缺口時間沒超過二年，可以考慮暫時停效之道，但得承受兩大風險，一是停效期間，無法享受保障，二是萬一忘記在兩年後申請復效，再也無法提出申請。

在上述6種方法之中，駱玫吟最推薦的是減額繳清，原因是仍可享有保障，尤其是終身保障不致變成定期保障，但缺點是保額減少，因而一定要定期檢視保單，例如在每年年底時，適時視個人經濟能力補充足夠的保障。

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關鍵字：過年,春節,保單借款,定存質借

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