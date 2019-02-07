　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台「NG小吃」殘酷公開！1小份熱量直逼便當　網心碎：必吃啊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲臭豆腐。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲臭豆腐是營養師眼中的地雷小吃冠軍，1份直逼1個便當熱量。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曹悅華／綜合報導

每到過年放假，就是大嗑小吃的時機，淺嚐還好，萬一失控猛吃，後果就是讓自己深陷「爆卡危機」中。這回，《ETtoday新聞雲》就整理出全台「NG小吃」前5名，冠軍由國民美食臭豆腐奪得，1份直逼1份便當的熱量，不是說不能吃，而是要懂得節制和分享概念，才不會最後後悔莫及啊！

第1名：臭豆腐（750大卡／份）

油炸後的豆腐油脂含量會增加，甚至在使用回鍋油的情況下會有提高致癌的風險。

第2名：土魠魚羹（600大卡／份）

第3名：阿給（435大卡／份）

土魠魚羹及阿給同樣因為油炸的料理手法而上榜，營養師建議多人分享，降低熱量攝取。

老陳涼麵。（圖／記者華少甫攝）

▲涼麵雖然不是油炸類，但其醬料帶來的熱量和鈉含量同樣很驚人，如果已經有吃正餐，建議找人一起分食。（圖／記者華少甫攝）

第4名：涼麵（410大卡／份）

第5名：蚵仔煎（370大卡／份）

若是要吃飽，選擇涼麵和蚵仔煎是可以的，不過如果已經有吃正餐，就不建議單人食用，且要留意醬料問題，避免添加太多，容易增加熱量及鈉含量攝取。

另外，營養師也要提醒熱量最低的鐵蛋、剝皮辣椒、鴨賞，雖然1份不到100大卡，但因多為加工品，鈉含量不少，建議適量攝取，而且要多補充水分避免產生水腫；再來吃小吃時若想要搭配飲料，建議選擇無糖茶飲，以免攝取更多糖分，讓體重一發不可收拾。

ET快訊
超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！一年狂賣百萬瓶
女大生除夕堅持陪家人！男友氣到分手：我長子壓力很大
快訊／大樂透1.4億頭獎槓龜　下期上看2.1億元
即／韓國瑜春節出國被罵　現身桃機：酸言酸語很無聊

關鍵字：小吃,臭豆腐,飲食健康,熱量,夜市

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幫84歲獨居爺爺大掃除！　高中生暖當「孫女」：加倍快樂

溝通時學會看眼色　從7大表現判斷對方是否產生防備心

終極整併術讓你家多2坪！祖孫七口就連神明都說超速系

蹺二郎腿、站三七步易致骨盆歪斜　嚴重將影響生育功能

全台「NG小吃」殘酷公開！1小份熱量直逼便當　網心碎：必吃啊

你今天「吸貓」了嗎？專業奴才都懂的10大用語你知多少？

品牌=流量！行銷人的流量池思維：讓粉絲變「自來水」滾出錢

看起來「更酷」的秘密　實驗：微笑比面無表情強多了

機師喊「隨時準備罷工」！　華航撇指控、拒放寬酒測標準

15分鐘種好一盆多肉！跟著達人輕鬆佈置網美角落

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

幫84歲獨居爺爺大掃除！　高中生暖當「孫女」：加倍快樂

溝通時學會看眼色　從7大表現判斷對方是否產生防備心

終極整併術讓你家多2坪！祖孫七口就連神明都說超速系

蹺二郎腿、站三七步易致骨盆歪斜　嚴重將影響生育功能

全台「NG小吃」殘酷公開！1小份熱量直逼便當　網心碎：必吃啊

你今天「吸貓」了嗎？專業奴才都懂的10大用語你知多少？

品牌=流量！行銷人的流量池思維：讓粉絲變「自來水」滾出錢

看起來「更酷」的秘密　實驗：微笑比面無表情強多了

機師喊「隨時準備罷工」！　華航撇指控、拒放寬酒測標準

15分鐘種好一盆多肉！跟著達人輕鬆佈置網美角落

席琳狄翁「暴瘦時尚」穿這樣！ 　撞臉30年前《幽遊白書》戶愚呂弟

幫84歲獨居爺爺大掃除！　高中生暖當「孫女」：加倍快樂

瑞士菲斯特4大必玩刺激設施　飛鷹、空中飛索從2168米高空滑落

溝通時學會看眼色　從7大表現判斷對方是否產生防備心

校車司機拐學生妹上床還塞避孕藥　她淚訴：有沒有真心愛過？

帶老母聚餐後牽機車「一回頭不見人」　「警」急協尋助母女團圓

終極整併術讓你家多2坪！祖孫七口就連神明都說超速系

蹺二郎腿、站三七步易致骨盆歪斜　嚴重將影響生育功能

《大叔的愛》衝上世界熱搜冠軍！從BL到跨性別⋯這5部日劇「愛最大」

狂賣10萬台的「V型雙缸」重機！HONDA VT250F稱霸80年代

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒..

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網..

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險..

8顆肉包5個人吃！1.8萬人飆..

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

走春廟裡拍靈異照！網驚：快去大..

彩券行店員曝6招！刮刮樂藏3英..

《2019星座X生肖X血型》運..

紅衣女鬼牽姻緣！退伍男消瘦像被..

有房有車！185男相親交往最多..

旅行社妹太兇狠！宣傳片網狂重播

抽到上上籤！他刮中200萬和賓..

上課從不抄筆記！奇葩男1句話上..

7間廟情侶不宜！信徒：陰廟都別..

更多熱門

相關新聞

過年胖成豬公又腹脹？3點助消化

過年吃完大魚大肉，常覺得便秘、腹脹嗎？專家建議，適當攝取水果，如過年常見的橘子、蘋果、木瓜、鳳梨等，水果內的果膠及酵素，可促進腸胃消化，緩解不適感。

20歲愛上高一女　一次就懷孕生子

過年胖3公斤！5招拒絕「餵豬公」吃法

痛風鍋吃到怕！一張圖看懂「高普林食材」

四川達州迎台灣廟會 電音三太子PK當地藝術團

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒了

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網暴動

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

名古屋孕婦遭剖腹取嬰　31年懸案未解

8顆肉包5個人吃！1.8萬人飆淚：他們一直都在

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

記者現場連線報新聞！身後有女神

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

走春廟裡拍靈異照！網驚：快去大廟祭改

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面