全台「NG小吃」殘酷公開！1小份熱量直逼便當　網心碎：必吃啊

▲臭豆腐是營養師眼中的地雷小吃冠軍，1份直逼1個便當熱量。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者曹悅華／綜合報導

每到過年放假，就是大嗑小吃的時機，淺嚐還好，萬一失控猛吃，後果就是讓自己深陷「爆卡危機」中。這回，《ETtoday新聞雲》就整理出全台「NG小吃」前5名，冠軍由國民美食臭豆腐奪得，1份直逼1份便當的熱量，不是說不能吃，而是要懂得節制和分享概念，才不會最後後悔莫及啊！

第1名：臭豆腐（750大卡／份）

油炸後的豆腐油脂含量會增加，甚至在使用回鍋油的情況下會有提高致癌的風險。

第2名：土魠魚羹（600大卡／份）

第3名：阿給（435大卡／份）

土魠魚羹及阿給同樣因為油炸的料理手法而上榜，營養師建議多人分享，降低熱量攝取。

▲涼麵雖然不是油炸類，但其醬料帶來的熱量和鈉含量同樣很驚人，如果已經有吃正餐，建議找人一起分食。（圖／記者華少甫攝）

第4名：涼麵（410大卡／份）

第5名：蚵仔煎（370大卡／份）

若是要吃飽，選擇涼麵和蚵仔煎是可以的，不過如果已經有吃正餐，就不建議單人食用，且要留意醬料問題，避免添加太多，容易增加熱量及鈉含量攝取。

另外，營養師也要提醒熱量最低的鐵蛋、剝皮辣椒、鴨賞，雖然1份不到100大卡，但因多為加工品，鈉含量不少，建議適量攝取，而且要多補充水分避免產生水腫；再來吃小吃時若想要搭配飲料，建議選擇無糖茶飲，以免攝取更多糖分，讓體重一發不可收拾。