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盤點全球2019新博物館　秦皇陵、奧斯卡、包浩斯揭開歷史帷幕

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▲▼奧斯卡博物館坐落於洛杉磯市中心，主建築後方的圓形劇場為新造建築，可容納1000名觀眾。（圖／翻攝自Facebook／Academy Museum of Motion Pictures）

▲奧斯卡博物館主建築後方的圓形劇場為新造建築。（圖／翻攝自Facebook／Academy Museum of Motion Pictures）

記者丘秝榕／綜合報導

全新的一年到來，趁著長假出國旅遊之際，全球有許多新開幕的博物館等著遊客到來，《澎湃新聞》整理出包括德國威瑪和德紹的全新包浩斯博物館、奧斯卡電影博物館、卡達國家博物館、秦始皇帝陵銅車馬博物館，以及墨西哥美食博物館、紐約糖果博物館等都即將在2019年開幕，等著揭開歷史塵沙，讓世人瞭解各項藝術、文化背後的故事。

奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）

距離美國電影藝術與科學學院首次放出擬籌建奧斯卡專屬博物館消息，已過去近一個世紀。由建築師佐倫·皮亞諾操刀、耗資3.88億美元打造的奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）2019年終於在洛杉磯竣工，預計在2019年下半年正式開館。

博物館坐落於一棟初建於1938年的流線型大廈內，經過全面翻新改建，成為集博物館、劇院、畫廊、教育等多功空間，總佔地面積達2萬7千平方公尺。

按照主辦機構的說法，奧斯卡電影博物館將比普通博物館更浮華、更現代化，迎接渴望瞭解電影製作的全過程、體驗電影藝術魅力的觀眾。博物館的永久展覽空間將用於展示、存放美國電影藝術與科學學院收藏的1200萬張照片，8萬部電影劇本，以及自默片時代至今好萊塢諸多名作佳片使用過的關鍵物品。

墨西哥美食博物館（LA Plaza de Cultura y Artes）

墨西哥美食博物館則會在2019年初開幕，坐落於洛杉磯市中心的文化創意區La Plaza de Cultura y Artes。除了以展覽形式體現墨西哥菜發展史及世界文化貢獻外，還將成為分享、品味、探索墨西哥烹飪藝術的大本營，未來會舉辦種類多樣的美酒美食教學、推廣及體驗活動。

紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art，MoMA）

紐約現代藝術博物館近20年來的第二次重大翻修在兩年前的冬天正式啟動，預計至2019年夏季完工。擴建後增加1.5萬平方公尺面積，展示空間及公共活動空間也變得更加寬敞；同時，博物館也增設了當代設計、舞台表演和電影放映相關專區。

糖果博物館（Candy Museum By Sugar Factory）

紐約除了MoMA，20街和第6大道拐角處的還有一間糖果博物館；跟2016年在紐約亮相的冰淇淋博物館（Museum of Ice Cream）不同，糖果博物館是一個永久性的展覽場所，全年開放。

館內包含15個不同主題的糖果展覽區，囊括來自世界各地、品類超過五百餘種的糖果，除了介紹風格、成因及歷史發展外，博物館提供試吃、購物和自拍的機會。無數高顏值的糖果牆，多位當代藝術家以糖果代替顏料創作的雕塑、壁畫，糖果大師駐場帶來的技藝展示，還有被金氏世界紀錄認證的「世界上最大橡皮糖熊」，都會在館內展出。

包浩斯博物館（Bauhaus museum）

德國在今年啟動大規模的慶祝活動，其中有一項計劃就是在包浩斯學校（Staatliches Bauhaus）昔日駐地威瑪（Weimar）和德紹（Dessau），分別開設全新的包浩斯博物館。兩間博物館將分別於4月6日和9月8日正式開放，未來將以城市為線索，分別對包浩斯早期和中期作品，包含建築、家具、陶瓷、金屬、舞台、繪畫和圖形設計等，進行全面回顧。

卡達國家博物館（National Museum of Qatar）

由法國建築師讓·努維爾（Jean Nouvel）歷時6年打造的「沙漠玫瑰」卡達國家博物館（National Museum of Qatar）定於2019年3月28日在多哈市中心開幕。未來將展示卡達的歷史文化遺產，內有11個展覽廳、2座禮堂，多個購物、飲食、研究及教育空間，以及一個種植本土植物的公園。

卡達國家博物館展品將以考古發現、珠寶、服裝、文獻、手稿為主，已曝光的重量級展品為著名的「巴羅達的珍珠地毯」（Pearl Carpet of Baroda），這是一件來自19世紀中期的寶物，以至少過150萬顆最高品質的海灣珍珠，與大量祖母綠、鑽石、藍寶石繡成。

秦始皇帝陵銅車馬博物館

作為陝西省在建的十大文化景區之一，「秦始皇帝陵銅車馬博物館」，將在2019年10月底落成，坐落於秦始皇帝陵遺址公園內，建築面積達8千平方公尺，主要用於展示1980年在秦始皇陵封土出土的兩駕銅馬車，並利用VR技術，對銅車馬的鑄造工藝、修復技術和青銅部件等進行深入解讀，幫助參觀者理解秦代車馬文化及歷史、科學、藝術和社會價值。

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