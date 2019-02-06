女老師買菸酒主動誘惑！邀16歲鮮肉學生「海灘、瀑布野戰」

▲澳洲女老師邀男學生野戰。（圖／示意圖非當事人／記者周宸亘攝）

記者錢玉紘／綜合報導

又有女老師和男學生發展出不倫戀的案例，澳洲北昆士蘭州有一名30多歲的高中女老師，透過IG傳訊息給一名16歲的男學生，並藉由買菸酒等誘惑對方，但男學生也心甘情願與老師發生關係。法官認定，女老師利用學生滿足私慾，已經觸法。

「每日郵報」報導，這名女老師今年30多歲，從2016年3月開始，她透過IG聯繫一名當時年僅16歲的男學生，詢問對方「想不想來點好玩的？」之後就開車到了當地的游泳池。在法庭上，少年表示，「一開始我先撫摸她的腿，接著就親了起來，最後就發生性關係，有性交、口交，幾乎什麼事情都做了」，他還主動提出要幫女方口交，結果被拒絕。

還有另一回，兩人開車到海邊，並且在沙灘上公然愛撫，接著就到海裡發生性關係，另一次則是一起到一個瀑布附近，在車子裡面口交。一個多月之後，兩人的不倫戀被發現了，女老師遭到學校停職。法庭文件還指出，女老師還被指控購買香菸、啤酒等給未成年的學生。

法官林漢（Gregory Lynham）認為，雖然雙方的關係是出於自願的，但是有充分的證據顯示，女老師是利用年輕男學生來滿足自己的私人慾望，女老師的律師則提出延期訴訟的申請，遭到法官駁回。這名女老師將在今年年中於湯斯維爾（Townsville）地方法院出庭受審。

▼女老師載學生到海邊玩樂。（圖／示意圖／pixabay）