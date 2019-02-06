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無人機也開始用「綠能源」　在空中不間斷晝夜續航

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軍武中心／綜合報導

火車、汽車等各項交通工具如今都已開始用綠色能源，而在軍用領域上許多無人機也開始了這個風潮，但可不是為了「節能減碳」，還有更重要的目的，包含延長續航時間、提高戰場的生存能力及作戰效能。

據《解放軍報》報導，歐洲的航空製造商空中巴士（Airbus）就投產了澤弗系列（Zephyr）的高空長航時太陽能無人機，翼展可高達一般戰機的兩倍左右，寬大的機身貼滿太陽能電池板，能夠完全依靠太陽能飛行。

▼澤弗系列無人機「Zephyr S」。（圖／Airbus官網）

▲▼澤弗系列「Zephyr S」。（圖／Airbus官網）

最新型的澤弗系列無人機以超過25天的續航時間，打破了早期系列的無燃料續航紀錄，採用太陽能電池板與鋰電池的組合，能夠將白天多餘的電能儲存起來供夜間使用，保證能夠在白天與黑夜中不間斷的飛行。此系列飛機能夠執行長久的持續監視、通信傳遞、戰場偵查等任務，英國國防部也曾訂購了好幾架。

不過，因為需要大片的太陽能電池板，此類無人機的缺點也很明顯，就是那龐大的機身，在隱密性上非常吃虧；但更輕巧的「氫燃料」電池無人機，就很有可能在未來的戰場發揮出不錯的效果。

▲▼波音無人機「掃描鷹」。（圖／Boeing官網）

▲波音無人機「掃描鷹」。（圖／Boeing官網）

波音公司旗下的「掃描鷹」（ScanEagle）無人機就非常適合執行監視、偵查等任務；早期掃描鷹無人機還是靠著傳統燃料驅動的，但近年來波音公司與加拿大巴拉德動力公司（Ballard Power Systems）合作，為掃描鷹系列試裝了氫燃料電池推進系統，使該無人機變得更安靜，可以執行更近偵測行動，對戰場偵查來說是一個很棒的執行者。

荷蘭安匹克斯動力公司（Ampyx Power）也研發了一款名為AP3的無人機，能將風能轉化為電能，機身與地面通過一條電纜相連，以規則的側風模式飛行、通過改變飛行高度產生引力，進而帶動地面的發電機。就算沒有風，也不需要擔心動力問題，因為連接地面的電纜可以提供電能給該系列無人機，既解決了自身的續航問題，又能同時產生大量電能供地面使用。

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