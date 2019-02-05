初一洗澡會「把財運洗掉」？　長輩：這天是水神生日

▲據傳初一洗澡會得罪水神。（示意圖／達志影像）



生活中心／綜合報導

過年開心團聚的同時，也要注意各項傳統習俗，長輩都說如果不小心犯了禁忌，就會影響到自己整年的運勢。民間流傳著一項「初一不能洗澡」的禁忌，據傳初一、初二是水神的生日，如果在這兩天洗澡、洗頭會得罪水神，還會將自己的財運洗光光。

儘管有些人會為了遵守習俗，大年初一就選擇不洗澡，但如果換個角度來看，初一沖個澡洗除身上穢氣、乾乾淨淨迎接新的一年也是很不錯的。

說到初一的禁忌還真不少，民間普遍流傳著10大重點：

禁忌一：早餐不能吃稀飯

古人認為只有窮人才吃稀飯，如果新年的一開始就吃稀飯的會窮一整年。

禁忌二：不可以催人起床

初一不能喊對方的名字叫他起床，這樣會害他整年都被催促著做事情。

禁忌三：不能和在睡覺的人拜年

一定要等對方起床後才拜年，不然有一說是會害對方整年都躺在病床上。

禁忌四：不可以煮新飯

不少人除夕吃不完的飯菜會留到初一繼續吃，其實這也代表著去年大豐收，到今年都還可以繼續吃。

▲除夕沒吃完的年夜飯留到隔天吃有好的意涵。（示意圖／翻攝自pixabay）



禁忌五：不可以在早上洗澡、洗頭、洗衣服

禁忌六：出嫁的女兒不能回娘家

早期農業社會較貧乏，因此認為女兒太早回娘家會把娘家吃窮。

禁忌七：不可以拿掃把

初一拿掃把的話會招來霉運，如果一定得掃地的話也得從外面掃到裡面。

禁忌八：不可以睡午覺

初一睡午覺會代表自己接下來一年都很懶，還會影響到事業運。

禁忌九：不能吃藥

有一說是初一吃藥就會吃一整年，而且病痛也治不好，所以除非重病，否則盡量不要吃藥，但真的生病還是要看醫生，必須量力而為。

禁忌十：不能讓別人從自己口袋掏出東西

否則未來一整年的錢財都會被別人掏走！