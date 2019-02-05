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到底是有事還沒事？　愛情裡最常說的十大謊言

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▲▼冬天，冬戀，戀愛，愛情。（圖／Pexels）

▲根據英國調查研究，有四分之一的人也坦承或多或少騙過另一半。（圖／取自pixabay，下同）

生活中心／綜合報導

根據英國調查研究，有四分之一的人也坦承或多或少騙過另一半。這些話到底是為了維持感情不得不的「善意謊言」，還是「渣男渣女慣用的伎倆」？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查網友們最常遇見的十大愛情謊言，男女都適用，讓你一招識破他/她的甜言蜜語！

No.5 再一下下就好
女生出門「毛病」多，要化妝要選衣服要做一堆事，相信廣大男士們一定有這樣的經驗，期待已久的約會日期，你特地來女友家等她，等了五分鐘，等了十分鐘，等了二十分鐘，等了三十分鐘，打了十通電話，女友還是那句話「再一下下，我就快好了！」一下下到底是多久？根本是等到天荒地老。

▲戀愛、戀人 。（圖／取自pixabay）

No.4 你說我正在聽
當你工作了一整天回到家，正想在沙發上葛優躺預備，滑滑滑時，卻面對興致高昂的另一半滔滔不絕的想要跟你分享他生活上工作上的趣事或成就，還是只好硬擠出笑容，「你說吧，我正在聽呢！」雖然是常見的謊言，但其實也是愛人對你最深的寵愛呢！

No.3 我一點都不在乎你的過去
「他曾經一夜情過⋯⋯」、「她有個論及婚嫁的前男友」、「他有個從小一起長大的青梅竹馬」、「她曾經有十個前男友」......面對自己另一半的過去，你有勇氣接受，並且仍然無條件地愛著對方嗎？雖然嘴上說著「我真的一點都不在乎你的過去」，但卻也很難在心中釋懷，或許，這也是在愛情中我們每個人都需要學習的難題。

▲戀愛、戀人 。（圖／取自pixabay）

No.2 我跟朋友在外面
「你在哪裡？」「我跟朋友在外面！」
外面到底是哪個外面？朋友到底是哪個朋友？雖然不希望你疑心病太重，但根據廣大網友的辛酸被劈史，另一半莫名其妙搞失蹤，當你聯絡他時才急急忙忙回答「我跟朋友在外面！」，卻又講不清楚是那個朋友，在哪個外面，你可就要小心囉！

No.1 我沒事
「女生說沒事，就是有事！我們說沒關係，就是有關係！」國片《我的少女時代》一席話，不知道說出多少女生的心聲。當女孩子淚眼汪汪地告訴你「我沒事」，可不要傻傻地「你沒事那我就走了啊～」，這不過是我們故作堅強的面具，面對「我沒事、沒關係」，就給她一個溫暖有力的臂膀吧！

愛情裡最常說的十大謊言（圖／網路溫度計）

▲DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友們最常遇見的十大愛情謊言！（圖／網路溫度計）

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關鍵字：愛情,謊言

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