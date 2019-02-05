好氣象走春指南：台北生活圈10大景點　首推雲門劇場、農禪寺

▲淡水雲門劇場（圖／新北市文化局提供）

生活中心／綜合報導

過年的時候總是待在家，想和親友出門走走的話，「台北一日生活圈」台北市、新北市和基隆市有許多好地方，「好氣象走春指南」挑出10處旅遊景點，從文青市場到歷史廢墟，體驗不同景點的人文與自然氣息。

1.阿根納造船廠

基隆近年爆紅的IG打卡祕境「阿根納造船廠」廢墟，是1960年代由美商租下台金公司的碼頭後投資建造，後來船廠倒閉，台金公司因為金屬礦開採情況不佳，在處分財產時轉給了台糖，地主才變成台糖。如今這裡成了許多攝影愛好者喜愛的廢墟外拍景點，就連美國隊長都曾經來此拍攝廣告。

交通資訊：基隆市中正區正濱路116巷75號

▲阿根納造船廠是知名廢墟景點。（圖／記者謝婷婷攝）

2.石碇千島湖

千島湖位於翡翠水庫的上游，周遭圍繞眾多山巒，由於早期石碇鄉早期為媒礦的主要地區，後期轉以茶葉為主，所以才有今天湖水與茶園相互輝映，宛如仙境的山野氛圍。

交通資訊：新北市石碇區永安里，北宜公路27公里處，見「永安社區」大石右轉進入。

▲被群山與茶園環繞的千島湖。（圖／言己，日常生活提供）

3.新富町文化市場

位在台北市萬華區的「新富町文化市場」，前身是日據時期保留至今的「新富町食料品小賣市場」，由忠泰建築文化基金會在古蹟打造翻新，不僅賣起咖啡及文創產品，不定時也會有展覽活動，美麗的昭和時期建築瞬間成為IG打卡熱點。

交通資訊：台北市萬華區三水街70號

►►新富町文化市場U-mkt臉書專頁



▲新富町文化市場U-mkt。（圖／翻攝自忠泰建築文化藝術基金會官網）

4.法鼓山農禪寺

法鼓山農禪寺水月道場是台灣知名建築大師姚仁喜的大元建築工場的作品，外觀使用大量清水模與木質材料，入口處有一大水池，在天光與月光下映照建築主體，型塑宗教莊嚴氛圍與詩意，完工後更成了許多網美打卡拍照的必備景點。

交通資訊：臺北市北投區大業路65巷89號，捷運奇岩站，步行約12分鐘。

►►法鼓山農禪寺臉書專頁

▲法鼓山農禪寺 。（圖／翻攝自flickr／Vincent_Li）

5.八斗子望海巷

望海巷位處基隆市八斗子和新北市瑞芳區的交界，岩床海蝕平台是其獨特地景，適合情侶觀海，或親子出遊的地方。附近的望海漁港能夠看到早期的漁船作業情況。

交通資訊：基隆市中正區北寧路371號

▲基隆八斗子望海巷。（圖／翻攝自flickr／承祐 黃）

6.迷宮花園

台北市花卉博覽會於2010年11月6日至2011年4月25日舉行，當時除了有花博公園舞蝶館、花之隧道、太陽橋、玻璃金字塔、還有迷宮花園。在新生公園的迷宮花園近年又重新成為IG打卡景點。迷宮又分為在中心，高度較矮，適合親子同遊的的迷宮，以及外圍高度超過170分的迷宮，好玩又好拍。

交通資訊：台北市中山區新生北路三段105號，捷運中山國小站、圓山站步行約12分鐘。

7.雲門劇場

由台灣知名建築師黃聲遠創辦的田中央建築事務所設計的雲門劇場，位在淡水高爾夫球場與滬尾砲台之間，保留了中央廣播電台紀念性建築的結構與外觀，並在央廣原址前的空地鋪上草皮，栽種兩百棵樹木，讓民眾得以在新舊建築群間，停駐休憩，觀賞戶外演出。

雲門劇場於2015年4月24日開幕演出。劇場建築群包括一個450座席的大劇場，兩個排練場／小劇場，可容1,500觀眾的戶外劇場，以及辦公室和劇場專業空間。這是雲門基金會，雲門舞集，與雲門２的工作場域。這是台灣第一個由民間捐款建造的劇院，也是華人世界第一個以表演藝術為核心的創意園地。

交通資訊：新北市淡水區中正路一段6巷36號。

►►雲門臉書專頁

▲淡水雲門劇場（圖／新北市文化局提供）

8.空軍三重一村

在空軍三重一村入口處垂掛著許多蒲公英造型吊燈，還有一座以舊窗戶及門板建成的木造小屋，可以自由進出擺pose拍照。眷村中的老屋裡頭變成色彩繽紛的空間與網美球池，在「舊建築」之中注入「新空間」，成功翻轉眷村老舊社區的印象。

交通資訊：新北市三重區正義南路86巷。

►►空軍三重一村臉書專頁

▲空軍三重一村。（圖／小妞提供）

9.茶壺山步道

位在九份的茶壺山步道深受一般登山健行愛好者喜歡，這裡相當適合健行及短程來回的登山步道，路況的保養狀況佳，也有鋪設石階及護欄。登頂之後，可以遠眺陰陽海、基隆山以及整個金瓜石聚落，眼前是一片北台灣海域的藍。

交通資訊：新北市瑞芳區祈堂路53號(導航可設在勸濟堂)

▲無耳茶壺山步道。（圖／翻攝自flickr／king.f）

10.鶯歌陶瓷博物館

陶瓷博物館分為博物館區與陶瓷藝術區，陶瓷藝術區分為四大廣場，風廣場、水廣場、土廣場、火廣場，不只戲水還可以玩沙，假日還有陶器製作的DIY體驗活動，相當適合全家大小遊玩。

交通資訊：新北市鶯歌區文化路200號

▲鶯歌陶瓷博物館。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）