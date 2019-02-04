過年祈福參拜求平安　宏碁智慧佛珠唸經幫你加持

▲宏碁智慧佛珠紫檀金星全配套組。（圖／宏碁提供）

科技中心／綜合報導

過年祈福參拜少不了唸經加持，而去年宏碁推出的智慧佛珠（Leap Beads），今年農曆春節也可以派上用場，只要在祈福參拜時，使用宏碁智慧佛珠唸經加持，就能計算次數，還能迴向給祈福的對象，後來還推出智慧佛珠紫檀金星全配套組，全面升級佛珠材質與功能。

宏碁去年發表的智慧佛珠（Leap Beads）掀起一陣轟動，主要是第一次有科技結合人文宗教的產品誕生，使用清香崖柏陳料製作、散發薄荷木香 ，以一顆電子主珠搭配13顆子珠成串組合，內建宏碁獨家設計生活修行APP，不僅可以掌握習課、靜坐進度及分享添福，還配備專屬小巧的行動充電器。

智慧佛珠的功能不少，除了一般手戴式裝置具備的健走計步、總里程數、消化熱量、睡眠紀錄等功能之外，還能記錄使用者在唸佛經時轉動佛珠的次數，搭配Leap Beads APP，還可以在手機APP中，設定念誦的經文類型、內容、達成方式、迴向對象，以及靜修時間、環境音，還有社群功能，共同建立活動、設定目標，進行對話交流，並跟KKBox合作，內建200首心靈音樂，讓使用者打造專屬的唸經環境，相信智慧佛珠的各種功能，都能在過年祈福參拜唸經時發揮功效。

此外，智慧佛珠掀起熱潮之後，宏碁下半年趁勢再推出智慧佛珠紫檀金星全配套組，莊重沉穩的設計，佛珠採用紫檀陳料製作，搭配琉璃燈無限座充，以及專屬的小巧行動充電器，並內置無線藍牙揚聲器，是用在大型場域播放，並且升級社群功能進行直播，還能客製化主珠上面的圖案，上市價8,888元，針對同時購買金星紫檀全配套組及崖柏套組，原價12,776元，現在仍有優惠價9,888元。