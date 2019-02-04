　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

當非洲豬瘟來勢洶洶！落實動物福祉「生醫用小型豬」使用量逐年降

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台東種畜繁殖場,豬隻,小型豬（圖／農委會提供）

▲農委會表示，實驗動物的運用國內已有明訂相關規範。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

近來非洲豬瘟疫情受各國關注，但近年國際間極為重視動物保護議題，相關政策備受各界討論，農委會表示，減少活體動物實驗是未來趨勢，實驗動物的運用國內已明訂相關規範，以畜產試驗所台東種畜繁殖場生醫用小型豬推廣的調查來看， 實驗小型豬使用量有明顯下降趨勢，顯示是和積極推動實驗動物福祉有關。

畜產試驗所說明，目前研究單位執行計畫如涉及動物實驗者，儘可能考量動物實驗替代方案，如使用人類細胞，減少額外動物使用數量，與重複使用可能造成的任何額外痛苦，並藉由提升專業技術訓練、改善試驗程序及研究單位共享數據和資源，避免重複開發的可能性等符合動物福利措施。

▲▼台東種畜繁殖場,豬隻,小型豬（圖／農委會提供）

▲畜產試驗所指出，將持續精進實驗用小型豬照護管理技術。（圖／農委會提供）

畜產試驗所指出，從台東種畜繁殖場生醫用小型豬推廣的調查發現，實驗小型豬生醫使用量呈下降趨勢，從2014年408隻、2015年371隻、2016年327隻，到2017年275隻，顯示可能是近年來積極推動實驗動物福祉3R精神，也就是取代(Replacement)、減量(Reduction)和精緻化(Refinement)，落實實驗動物科學應用人道管理發揮成效。

▲▼台東種畜繁殖場,豬隻,小型豬（圖／農委會提供）

▲台東種畜繁殖場在2016年通過AAALAC國際認證複評。（圖／農委會提供）

畜產試驗所表示，台東種畜繁殖場多年來改善軟、硬體設施，並實施SOP標準作業程序品質管理制度，也在2016年通過AAALAC國際認證複評，持續精進實驗用小型豬照護管理技術，及兼顧國際動物福祉的規範，配合國家創新研發計畫政策，供應穩定、品質健全的實驗動物，提供生命科學和醫藥研發資源，提升生技醫藥產業研發能量，目前同步推動實驗用小型豬出口相關作業的盤點、分工，分別就推廣要點、生物材料移轉同意書以及防檢疫作業準備各項工作，希望能將台灣的實驗動物進一步推向國際市場。

ET快訊
車禍沒坐安全椅！4歲女童「幾乎腦死」　母PO文集氣求奇蹟
除夕立春變天「一覺醒來少9℃」！2波冷空氣　北台灣急冷轉雨

關鍵字：非洲豬瘟,疫情,動物保護,實驗動物,動物福祉,實驗小型豬,生醫,台東種畜繁殖場,農委會

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過年圍爐吃火鍋有門道！　一鍋成敗的關鍵秘訣快學起來

「綠島美味蛋」完美撇步！　朝日溫泉泡10分鐘、煮4分鐘當早餐

當非洲豬瘟來勢洶洶！落實動物福祉「生醫用小型豬」使用量逐年降

小孟老師塔羅牌／過年期間拜什麼神會帶來好運

除夕國道湧南下車潮！「5大地雷路段」別踩　下午出發避免塞爆

好氣象走春指南：台中6大景點　首推花博竹跡館、綠川水岸

父苦惱小六女兒上學沿路丟早餐　「陪她沿街全部撿回來」

果汁售價25元！個性派超商員工「一句話收40」　釣出各種爆笑店員奇遇記

小弟妹晚餐僅2根熱狗！她心酸「串通送烤雞披薩」竟被酸：錢多喔

除夕立春變天「一覺醒來少9℃」！春節2波冷空氣　北台灣有感急冷轉雨

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

偷替媽寫假單：再不陪我，我就長大了　7歲女感動老闆...准休5天+旅遊基金！

跛腳老翁電動車沒電...無助站路旁 警追上霸氣扛車！暖心護送他回家

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

外科醫師病倒傷腦「靈魂僅5歲」　失蹤7hrs徘徊童書區妻：你要乖

過年圍爐吃火鍋有門道！　一鍋成敗的關鍵秘訣快學起來

「綠島美味蛋」完美撇步！　朝日溫泉泡10分鐘、煮4分鐘當早餐

當非洲豬瘟來勢洶洶！落實動物福祉「生醫用小型豬」使用量逐年降

小孟老師塔羅牌／過年期間拜什麼神會帶來好運

除夕國道湧南下車潮！「5大地雷路段」別踩　下午出發避免塞爆

好氣象走春指南：台中6大景點　首推花博竹跡館、綠川水岸

父苦惱小六女兒上學沿路丟早餐　「陪她沿街全部撿回來」

果汁售價25元！個性派超商員工「一句話收40」　釣出各種爆笑店員奇遇記

小弟妹晚餐僅2根熱狗！她心酸「串通送烤雞披薩」竟被酸：錢多喔

除夕立春變天「一覺醒來少9℃」！春節2波冷空氣　北台灣有感急冷轉雨

超級盃／布雷迪首傳被抄截　第一節愛國者0比0公羊

超級盃／史上首見！　布雷迪第一傳就被抄！

過年圍爐吃火鍋有門道！　一鍋成敗的關鍵秘訣快學起來

上海人辦年貨　有「四大金剛」必備

2019開運唇妝＆色號推薦！「M字、玻璃唇」這樣畫桃花馬上來

2019年恐怖電影Top12：月月都有恐怖片來嚇你，膽小勿入！

檢舉達人最愛這幾款！開車常忽略6大違規　中了直接噴錢

初一「搶頭香」常推擠受傷　 內政部籲宗教單位注意安全

被封「宮崎駿+新海誠」日新銳動畫導演要拍台灣故事

獨家／國片導演開拍前失憶「死亡率4成」　男主角衰運纏10年

單車伯「鬼牽式」詭衝快車道　遭油罐車輾過身亡

生活熱門新聞

命理專家教大家超簡單旺財術！

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

除夕到女友家拜年…他包3600..

愛神來臨！2019「桃花運最旺..

高鐵服務員顏值爆表　制服大加分

小年夜拜天公　台中+北部人半夜..

除夕睡醒少9℃！　2波冷空氣變..

吃大埔鐵板燒　他怒噴120太貴

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找..

除夕變天！一張圖秒懂春節兩波天..

櫃姐被笑私立畢業　報學歷打臉長..

飛到台灣接女友下班　港男：分手..

老公劈腿！人妻宮鬥砲擊爽賺買名..

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵..

更多熱門

相關新聞

國台辦批民進黨操弄豬瘟！陸委會反擊

非洲豬瘟疫情延燒，大陸國台辦發言人馬曉光3日表示，自去年8月發現豬瘟疫情以來，相關部門皆高度重視，並展開嚴格疫情控管，始終秉持「及時、公開、透明」原則進行疫情發布，2019年新發疫情更已降至5例，痛批「民進黨當局 為了破壞兩岸關係，藉非洲豬瘟疫情防控事作政治文章」、「編織謊言、無理取鬧！」對此，陸委會3日晚間提出3點聲明嚴正抗議，反控國台辦「完全顛倒是非黑白」。

非洲豬瘟疫情透明　國台辦：民進黨藉機生事

陸委會防豬瘟　列「地雷伴手禮」

違規帶肉品入境再驗出2例「非洲豬瘟」病毒

疫點內有豬瘟　陸新規要全撲殺

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

命理專家教大家超簡單旺財術！

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚：以為地震

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

愛神來臨！2019「桃花運最旺」TOP3

勝利夜店爆代客撿屍！拖醉女進房

初代「黑Girl」有誰？只有她不在演藝圈

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

這些韓偶像「真的都整型過」　動刀部位公開

阿滴「寵妹行為全記錄」！

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

更多

最夯影音

更多

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面