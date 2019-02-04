當非洲豬瘟來勢洶洶！落實動物福祉「生醫用小型豬」使用量逐年降

▲農委會表示，實驗動物的運用國內已有明訂相關規範。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

近來非洲豬瘟疫情受各國關注，但近年國際間極為重視動物保護議題，相關政策備受各界討論，農委會表示，減少活體動物實驗是未來趨勢，實驗動物的運用國內已明訂相關規範，以畜產試驗所台東種畜繁殖場生醫用小型豬推廣的調查來看， 實驗小型豬使用量有明顯下降趨勢，顯示是和積極推動實驗動物福祉有關。

畜產試驗所說明，目前研究單位執行計畫如涉及動物實驗者，儘可能考量動物實驗替代方案，如使用人類細胞，減少額外動物使用數量，與重複使用可能造成的任何額外痛苦，並藉由提升專業技術訓練、改善試驗程序及研究單位共享數據和資源，避免重複開發的可能性等符合動物福利措施。

▲畜產試驗所指出，將持續精進實驗用小型豬照護管理技術。（圖／農委會提供）

畜產試驗所指出，從台東種畜繁殖場生醫用小型豬推廣的調查發現，實驗小型豬生醫使用量呈下降趨勢，從2014年408隻、2015年371隻、2016年327隻，到2017年275隻，顯示可能是近年來積極推動實驗動物福祉3R精神，也就是取代(Replacement)、減量(Reduction)和精緻化(Refinement)，落實實驗動物科學應用人道管理發揮成效。

▲台東種畜繁殖場在2016年通過AAALAC國際認證複評。（圖／農委會提供）

畜產試驗所表示，台東種畜繁殖場多年來改善軟、硬體設施，並實施SOP標準作業程序品質管理制度，也在2016年通過AAALAC國際認證複評，持續精進實驗用小型豬照護管理技術，及兼顧國際動物福祉的規範，配合國家創新研發計畫政策，供應穩定、品質健全的實驗動物，提供生命科學和醫藥研發資源，提升生技醫藥產業研發能量，目前同步推動實驗用小型豬出口相關作業的盤點、分工，分別就推廣要點、生物材料移轉同意書以及防檢疫作業準備各項工作，希望能將台灣的實驗動物進一步推向國際市場。