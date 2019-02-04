談柯文哲　陳佩琪結婚第一天開始就知道他「很奇怪」

▲柯文哲夫婦結婚照。（圖／翻攝自陳佩琪臉書，下同）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲的夫人陳佩琪，不是溫良恭儉讓那一類型的官夫人，別人笑她太強勢，她笑別人看不穿。面對枕邊人從醫生轉行成市長，陳佩琪她2014年曾在臉書大談兩人相識過程與婚姻生活的點點滴滴，她更直言早在結婚第一天，就知道柯文哲「很奇怪」。

陳佩琪表示，與柯文哲是因「媒妁之言」結婚，或許當時都不是對方的最愛，只是沒得選擇中的選擇，但引述先生的口頭禪「當下找不到更好的方法， 眼前的這個方法就是目前最好的方法」。

陳佩琪指出，2014年市長就職日當天，柯文哲一下車，快步往前走，她雖加快腳步，但始終落後在後面一大段，也讓隨扈的維安範圍拉得很長，後來經隨扈提醒，柯文哲終於停下腳步等她，當下柯文哲小聲地向她解釋，原來他一緊張，腳步就越來越快。

▲2018柯文哲勝選之夜。（圖／翻攝自陳佩琪臉書）

陳佩琪認為，柯文哲就職市長，照理來說，他最大，理當走在最前面，但柯文哲仍貼心地要陳佩琪走在前面，這樣才不會又緊張到忘了等她， 當時她告訴丈夫因為不習慣穿高跟鞋，所以才走這麼慢，要丈夫繼續走自己的的，不用擔心她，但柯文哲還是很貼心的要她先上手扶梯，自己則緊跟在後。

陳佩琪提及，媒體記者最愛問，「你跟先生曾為什事吵過架」，這讓她想到，柯文哲有一次在市府大廳上演不等老婆的橋段，其實早在兩人結婚時的婚宴上就上演過一次， 因此，往後無論當下自己心中有多委屈，她絕不會講出「奇怪ㄟ你．．．」這種話，「因為我從結婚的第一天開始就知道他很『奇怪』」。