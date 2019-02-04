「正常冰到完全去冰」　一張圖秒懂冷空氣分類

▲一張圖秒懂冷空氣分類。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專）

生活中心／綜合報導

許多民眾出門前會先看氣象預報，若發現當天只有10幾度，就會拿起衣服一件件往身上套，把自己包成粽子。其實，氣象預報中的寒流和冷氣團是不一樣的，氣溫14度至10度左右稱為冷氣團，降到10度或以下才是寒流。

根據臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」介紹，小編幽默地用手搖飲料店的冰量表來形容冷空氣分類。以台北預測的日最低溫為基準，完全去冰就是東北風，氣溫在19度以上；去冰為東北季風，氣溫落在14至19度；微冰改稱作大陸冷氣團，氣溫在12至14度；少冰則是強烈大陸冷氣團，氣溫是10至12度；正常冰才是所謂的寒流，氣溫10度或以下。

一般來說，氣象局通常用這5種來分類冷空氣的強度，但2016年讓全台多處下雪的霸王寒流，讓台北於1月24日出現最低溫4度，比寒流10度的標準還要低許多，霸王寒流雖不是氣象局定義，但台灣颱風論壇還是給了多冰的逗趣分類。

由此可見，氣象預報員都會用不同的詞語來提醒民眾，不是每次冷空氣都是寒流。氣象專家彭啟明留言表示，「這樣的分類的意義實在不高，讓學生必須多背而已，用溫度表達就夠了啦。」

▲寒流來襲時要記得保暖。（圖／記者季相儒攝）