國中女被同學霸凌不想回家　霸氣父：天塌了爸爸給妳頂著

▲一名就讀國中的女孩因為在學校被霸凌，不願回家。（圖／翻攝自猛瑪視頻，下同）



大陸中心／綜合報導

女兒是爸爸上輩子的情人，不管發生什麼事，爸爸都會挺身而出。鄭州一名就讀中學的女孩在學校被同學霸淩，補習結束後不想回家，被好心的公車司機載到總站等待家屬。女孩的爸爸到場接她時霸氣的說，「有什麼事就跟爸爸說，天塌了爸爸給你頂著！」一句話惹哭上百萬名網友。

根據《新華社》報導，這名女孩是班上的體育股長，因為聽老師的話，記錄不守規矩的同學名字，被人記恨辱駡。她表示，那天晚上有同學用QQ（通訊軟體）罵她，從9點多罵到了11點多都還沒停。

公車司機張雨接受採訪時表示，當天女孩上車後一直帶著哭腔，尤其是經過淮南街、黃崗寺兩站時，哭的聲音更大聲，到了終點站也不下車，「她哭著問我坐幾路車能去更遠的地方，我覺得不對勁，就把車門鎖了，後來把她領到調度室。」而在工作人員的勸導下，女孩終於說出了父親的電話。

等到女孩的爸爸趕到後，女孩哭著對爸爸說，同學在操場上罵她，還堵住學校大門不讓她進去，更聯合其他班的同學一起霸凌她，讓她心裡越想越委屈，「我想上學，但是不想看見他們。」這名爸爸則霸氣對著女兒表示，「有什麼事就跟爸爸說，天塌了爸爸給你頂著！只要好好學習，什麼事情爸爸都可以解決的！」

這段影片曝光後，爸爸的堅毅柔情惹哭不少網友，觀看數更是超過200萬。這名爸爸事後接受採訪時則表示，班主任後來把罵人的同學跟他們的家長叫過來，跟女兒道歉，孩子的心情已經平復了。對此，他也表示，「我沒什麼文化，吃了虧，孩子可以不上名牌大學，但不能不上學，我給孩子說，犯錯了，要知錯，必須當面給人家解釋，別人犯錯，也必須給你道歉，也不要記恨他，要感謝他，因為你事後成長了」。