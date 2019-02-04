低溫恐引發心肌梗塞、中風　羅宋湯成冬日護心聖品

▲羅宋湯示意圖。（圖／CFP）

記者丘秝榕／綜合報導

天冷的時候血管收縮，容易引發心血管疾病，尤其「心血管高風險族群」糖尿病、高血壓患者更要留意，以免造成血壓升高，引發心臟病及中風急性發作。想遠離心肌梗塞、中風等疾病，除了平時少油、多運動之外，前國泰醫院營養師許瓊月指出，在天冷時來碗充滿蔬菜的羅宋湯，能兼顧溫暖與補充膳食纖維，既營養又暖身。

國民健康署指出，低溫來襲期間，包括糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病，或是有抽菸、肥胖者，曾有中風、心絞痛等「心血管高風險族群」，一定要做好保暖措施，以免造成血壓升高，引發心臟病及中風急性發作。

每當氣溫降低時或溫度驟降時，血管內的平滑肌也會跟著收縮，容易造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會，對於有三高的病人包括糖尿病、高血壓、高血脂影響不容小覷。國民健康署王英偉署長提醒三高患者、心血管疾病患者及長者，規律用藥及監測血壓是不能間斷的，規律服藥才能有效控制病情，天天量血壓做好血壓監測，才能減少天冷造成的影響。

▲前國泰醫院營養師許瓊月。（圖／許瓊月提供）

營養師許瓊月指出，天氣冷容易讓血管收縮，假如平常沒有好好照顧身體，常吃油炸類、動物性脂肪類的食物，心肌梗塞、中風等等的疾病就很容易「找上門」。血管收縮與溫度有一定的關聯性，除了做好保暖工作，也可吃些蔬菜熬的羅宋湯，不僅暖心、暖胃、暖身，又能吃到滿滿膳食纖維，並清理體內不必要的脂肪，是不錯的「護心」選擇。

除了喝羅宋湯，其實平常也要維持良好的「用餐習慣」，多喝水，並攝取燕麥、黑木耳、金橘、茄子、香菇、大蒜、洋蔥等食物能疏通血管，保持血管壁的彈性。再加上規律的運動習慣，維持血管彈性，不僅能讓體態健康，還可以維持身體健康，遠離心血管疾病。