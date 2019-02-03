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領年終揪友買2000元刮刮樂！第3張拗下去…南港25歲男爽中100萬

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▲▼台北市南港區忠孝東路七段彩券行。（圖／翻攝Google Map）

▲男子在台北市南港區彩券行刮出100萬獎金。（圖／翻攝Google Map）

生活中心／綜合報導

春節2000元刮刮樂再產出百萬得主！「2000萬超級紅包」共有3個2000萬、5個200萬加賓士車、300個100萬，台彩統計至2日止，總計已被刮出1個200萬加賓士車、30個100萬。一名年輕男子與朋友領了年終，進店隨手刮，刮到第3次竟然刮出好幾個0，店員確認是100萬，讓他們超興奮，表示要把錢好好立刻存起來。

一名年約25歲男子日前跟朋友到台北市南港區忠孝東路7段「好運來彩券行」，一開始隨便挑了一張2000元刮刮樂，結果刮中5000元，於是決定再拗下去，但是後來沒中了，2人有點失望。

朋友隨手拿起投注站的好運糖丟到嘴巴裡，「哇！這糖果提神，精神一振，感覺好運要來了！」，於是2人決定再刮一張試試，這次刮到1後面好幾個0，仔細一算竟然是100萬。

店員當場幫忙確認後，發現2人真的幸運刮中100萬元，連忙開心道恭喜。中獎人表示，今年過年可以包個大紅包孝敬父母了，其他的錢要存起來。

店家表示，他們不是店裡常客，只是中獎當天發年終獎金，來投注站試試手氣，沒想到年終獎金一下子又多了好幾個月，也為投注站增添好運。

▲▼ 台灣彩券,台彩,刮刮樂,大樂透,威力彩,彩券行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台彩表示，「2000萬超級紅包」刮刮樂還有3個2000萬、4個200萬加賓士車、270個100萬獎項未出。（示意圖／記者戴瑞瑤攝）

ET快訊
刮刮樂怎麼挑？他實測兩種尾數「總金額差5倍」
外科醫病倒「靈魂僅5歲」！失蹤7hrs徘徊童書區　妻淚：你要

關鍵字：刮刮樂,台灣彩券,南港

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