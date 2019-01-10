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未繫安全帶引起警察注意　2毒蟲衝撞警車跑不掉

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▲警車右前側遭胡姓男子駕車衝撞受損。（圖／桃園市保安警察大隊提供）

▲警車右前側遭胡姓男子駕車衝撞受損。（圖／桃園市保安警察大隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

有毒品、搶奪等多項前科的39歲胡姓男子，9日駕車載著竊盜通緝犯李男，因2人未繫安全帶，遭巡邏的桃園市保安警察大隊員警發現要求停車受檢，未料胡男放慢車速假裝受檢，卻趁機加速衝撞警車逃逸，員警立即追緝，並在該車為前方車流所阻時，迅速上前擊破車窗玻璃逮捕2人並自車內起出毒品和吸食器。

▲胡男所駕自小客車左前側也因衝撞警車傷痕累累。（圖／桃園市保安警察大隊提供）

▲胡男所駕自小客車左前側也因衝撞警車傷痕累累。（圖／桃園市保安警察大隊提供）

警方表示，桃園市政府警察局保安警察大隊第6小隊警員周建華、潘俊銘、及謝睿文等3員，於9日15時40分許，在桃園市八德區永福街執行巡邏勤務，發現胡男駕駛自小客車搭載李男，2人均未繫安全帶，警員周建華便以擴音器廣播請該自小客車停車受檢，胡等2民佯裝停車受檢，卻在警車靠近時，突然加速左轉衝撞保安警察大隊巡邏車及民眾車輛逃逸。

▲警方自胡姓男子車內查獲搖頭丸及ＦＭ2。（圖／桃園市保安警察大隊提供）

▲警方自胡姓男子車內查獲搖頭丸及ＦＭ2。（圖／桃園市保安警察大隊提供）

周等3員立即駕車上前追緝胡等2嫌妨礙公務行為，並等該車被前方車流擋住時，立即上前以破窗器擊破該自小客車擋風玻璃，逮捕胡等2嫌，發現車內有搖頭丸6顆、FM2藥丸12顆及吸食安非他命毒品使用過之軟管1支，胡嫌均坦承為其所有；全案依違反毒品危害防制條例、妨害公務及竊盜通緝等相關罪嫌移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。

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關鍵字：毒蟲,安全帶,盤查,衝撞,警車

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