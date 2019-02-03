太空人一時手滑…撥出電話「911」　NASA基地嚇壞了！

▲國際太空站。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

你有撥錯電話的經驗嗎？來自荷蘭的太空人凱珀斯（André Kuipers），過去就曾在國際太空站（ISS）上一時手滑，不小心誤播緊急求助電話「911」回地球，結果引發德州休士頓的美國太空總署基地一陣恐慌。

凱珀斯日前向荷蘭公共廣播（NOS）解釋這場誤會。他說，他原本是想先按「9」撥打外線電話，接著再按「011」撥打國際電話，與地面中心聯絡，沒想到不小心失手，中間漏按了一個「0」鍵，結果電話撥打到緊急服務。

凱珀斯一開始還渾然不知自己打錯了電話，但德州詹森太空中心（Johnson Space Centre）收到訊息後十分緊張，甚至安排了一隊安全小處介入處理。直到隔天，凱珀斯收到諮詢電子郵件才知道自己闖禍了。他幽默的說，「有點失望，他們沒有上來。」

現年60歲的凱珀斯，一共曾在2004年和2011年間執行過2次太空任務，待在太空的總天數204日，經驗十分豐富。他還提到，雖然在太空中，有70％撥往地面的電話都能接通，但因為通訊延遲的關係，使每次通話都很困難。「有人後人家會直接掛斷電話，因為他們以為我沒再說話，所以後來我都撥完最後一個號碼就直接開始講話。」

事實上，在國際太空站上撥錯電話的不止凱珀斯一人。2015年，英國太空人皮克（Tim Peake）就曾在推特上坦承自己撥錯了電話。他寫到，「想向那位接到我誤撥電話的女士致歉，『你好，請問是地球嗎？』——這不是惡作劇電話，是我按錯號碼了。」

國際太空站運行在近地軌道上，是人類歷史上第九個載人太空站，主要功能是在微重力環境下進行各種科學研究，研究領域包含生物學、物理學、天文學、地理學、氣象學等。