火星驚傳拍到撞擊坑　力道大到直接貫穿冰帽

▲火星日前被拍下南極附近冰帽被不明物體撞擊貫穿。（圖／翻攝自HiRISE (NASA)推特）

國際中心／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）的火星偵察軌道上的高分辨率科學設備（HiRISE），日前清楚拍下火星上有一處明顯撞擊凹洞，且撞擊力道大到連冰帽都穿過，再向四周炸開，不過目前仍尚未查到是何種物體所導致。

根據福斯新聞（FOX）報導，科學家透露，這次火星的撞擊是2018年7月至9月之間形成的，當撞擊物墜落火星地表時，巨大的力量像爆炸一般，而撞擊坑旁邊淺色的痕跡有可能是因衝擊波造成的結果。

照片中可看到，撞擊坑位於火星南極附近的冰帽，冰帽已被直接貫穿，形成一個小凹洞，但到底是何物撞擊還有待查證。

一位前太空人巴茲奧爾德林（Buzz Aldrin）說，美國太空總署預計將在2040年執行火星載人的飛行任務，如今火星被不知名物體狠狠撞擊，讓當局也多了些考量。

