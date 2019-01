火星驚傳拍到撞擊坑　力道大到直接貫穿冰帽

▲火星日前被拍下南極附近冰帽被不明物體撞擊貫穿。(圖/翻攝自HiRISE (NASA)推特)

國際中心/綜合報導

美國國家航空暨太空總署(NASA)的火星偵察軌道上的高分辨率科學設備(HiRISE),日前清楚拍下火星上有一處明顯撞擊凹洞,且撞擊力道大到連冰帽都穿過,再向四周炸開,不過目前仍尚未查到是何種物體所導致。

根據福斯新聞(FOX)報導,科學家透露,這次火星的撞擊是2018年7月至9月之間形成的,當撞擊物墜落火星地表時,巨大的力量像爆炸一般,而撞擊坑旁邊淺色的痕跡有可能是因衝擊波造成的結果。

照片中可看到,撞擊坑位於火星南極附近的冰帽,冰帽已被直接貫穿,形成一個小凹洞,但到底是何物撞擊還有待查證。

一位前太空人巴茲奧爾德林(Buzz Aldrin)說,美國太空總署預計將在2040年執行火星載人的飛行任務,如今火星被不知名物體狠狠撞擊,讓當局也多了些考量。



Captioned Image Spotlight: Impact Near the South Pole



This image shows a new impact crater that formed between July and September 2018.

Read more: https://t.co/z4btbKKfLk



NASA/JPL/University of Arizona pic.twitter.com/1zrzyryklq