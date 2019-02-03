從安穩學術界走上創業荊棘　史丹佛大學傳授「10堂領導課」

▲人生短短你想留下什麼。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）

作者：約翰‧漢尼斯 John L. Hennessy

譯者：廖月娟

摘自：天下文化《這一生，你想留下什麼？：史丹佛的10堂領導課》

●精選書摘

史丹佛大學校長說，很少人能夠完全依照計畫演繹人生，如果幸運，倒也是件好事，我自己就可印證這點，從某個角度來看，我已實現夢想和高中女友安德莉雅結為連理， 至今依然恩愛，還有兩個好兒子。

一生潛心於計算學領域的研究，這股熱情始於高中時代，而且我在一所世界名校擔任教授，已經長達四十個年頭。當我還是個大學新鮮人，我的志向就是當教授。 二十五歲那年，史丹佛大學電機系邀請我擔任助理教授時，我的夢想已然成真當時立即就答應了，雖然其他學校提供的待遇更優厚。

如果那時你問我，有什麼樣的人生計畫？我會告訴你，我希望在一所學校教一輩子，幾十年後退休時，最好能得過幾個教學優良的獎項和研究殊榮，發表幾篇重要論文，或許再拿到一、兩項專利，取得榮譽教授的頭銜。

這的確是個美夢，但我懷疑自己能否走得無怨無悔。事實上，四十年後，得天下英才而教之，仍是我人生一大樂事，我也愛跟學生、同事一起腦力激盪。但世事難料，我誤打誤撞創立了一家公司，於是生涯出現大轉彎，最後走上領導之路，而且一走就是二十五年。本書就是我這一路走來得到的領悟和教訓，包括我早年的教學經驗，以及後來創業的歷程，但大部分來自過去二十年，在領導之路上的修練。

我講述的這些故事，說明了哪些方法對我很有用，不過它們有時也會失靈。其中某些心得，可以直接用於企業界，或是學術界與非營利組織，不管對什麼樣的機構，應該都有參考價值。就領導而言，我是從基層做起， 最後立於整個大學機構頂端，因此，我在領導和管理上的經驗，可供各階級的領導者做為借鏡。

的確當你在大型組織中爬得愈高，危機來得愈快、 也愈大，但是難題及最佳因應方法，卻大致相似。正如艾薩克森在序言中提及：「領導沒有公式。」我也不相信，除了清楚易懂的經典原則外，並沒有什麼金科玉律。因此，我將提出領導的十項要素，並配合一連串的故事，說明它們如何在關鍵時刻發揮作用。希望這些想法，能幫助每一個有心的領導人。

現今，世界變化的腳步愈來愈快。 無論組織的基礎多穩固、歷史多悠久，如果要在二十一世紀存活、甚至屹立不搖，都必須不斷求新求變。 萬一領導之路走偏了，要如何修正？我寫這本書的原因之一，是為了分享我的發現給各位讀者，以及奈特－漢尼斯學者獎學金計畫培育的領導新血，並希望在我百年之後，此書能供後人參考。

但其實真正的初衷是為了自己，我想整理自己領導方面的學習心得，畢竟有些是苦學而得。同時，我也想利用這個機會，從不同且相較超脫的角度，審視職涯中的重要事件。但更重要的是，我希望藉由本書的出版，促使更多人探討二十一世領導本質的轉變。

從某些方面來看，這將有助於世人了解奈特－漢尼斯學者獎學金計畫。 親愛的讀者，我很榮幸為你獻上這本書，雖然身為作者的我，最先懷抱的是不同的夢想，但一路走來充滿挑戰，也同樣獲益良多，儘管人生之旅不免會有意外，但願你也能和我一樣，擁有歡喜、圓滿的人生。

▼史丹佛大學校景 。（圖／翻攝自Stanford University臉書）

★本文經天下文化授權，摘自《這一生，你想留下什麼？：史丹佛的10堂領導課》