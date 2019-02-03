破遊戲電腦「記憶體大就好」迷思！　達人揭密：16GB最佳

▲組裝遊戲電腦時，除了顯示卡之外，記憶體也相當重要。（圖／電腦王阿達授權提供，下同）

文／電腦王阿達

組遊戲電腦時，雖然最重要的關鍵是顯示卡，等級越高能帶來的遊戲體驗相對也更好，但 RAM 記憶體也是缺一不可的硬體。而現在 RAM 的價格不像以前這麼便宜，DDR4 16GB 至少都要快三張小朋友才能買到，對預算吃緊的人來說是一筆不小花費，因此很多人可能就會退居考慮 8GB，但 8GB 真的夠嗎？這還比一些 Android 手機還要少。最近就有外媒針對記憶體這部分，進行了一連串遊戲、跑分測試，用最實際的數字，來告訴你 8GB、16GB 還是 32GB，哪一個才是最符合時下的 RAM 選擇。

幾天前外媒 TechSpot 刊登一篇實測遊戲電腦需要多少 RAM 的測試文章，共可以分享兩大部分：「遊戲 RAM 使用率」與「實際跑分」。

首先是遊戲 RAM 使用率。下方所有測試都是在 Intel Core i9-9900K，32GB DDR4-3400 RAM 以及 GeForce GTX 2080 Ti 的環境下完成，另外測試時，系統背景也有一些程式正在運作，如：Steam，Origin、Uplay、Battle Net、Epic Games Launcher、Discord，Chrome（打開幾個標籤頁）、MSI AfterBurner、RivaTuner、Fraps。

既然使用的顯示卡是 2080 Ti，遊戲畫質當然都設定在 4K，而且是預設的最高品質。首先 TechSpot 先提供一些知名遊戲會使用多少 RAM 的觀察圖，我也把幾個比較重要的列出來。

在刺客教條：奧德賽這款遊戲下，RAM 的使用率在 9.3 至 9.5 GB 之間，意味著如果你的電腦只有 8GB RAM，那可能會出現記憶體效能的問題：

64 人模式底下的 Battlefield V，RAM 使用率達到約 33％、10.8GB，而且基本上從未低於 10.4GB，同樣的 RAM 如果只有 8GB 會碰到一些狀況：

魔物獵人：世界則 8GB RAM 勉強可以，運作時最高值約為 8.3GB，VRAM 的使用量也低於 5GB：

古墓奇兵：暗影使用基本上不會超過 9GB RAM，VRAM 的使用率一直高於 8GB：

接下來是實際跑分測試，分成兩部分：4K 與 1440p 高階顯示卡、1440p 與 1080p 的中階顯示卡，搭配的處理器依舊是 Core i9-9900K。

從 Battlefield V 的結果圖可以看到，1440p 的 16GB 和 32GB 記憶體配置，效能表現幾乎沒有差異。但把記憶體減少至 8GB 後，FPS 確實有些微下降，RTX 2080 Ti 最高下降了 7％、Vega 64 最高下降了 8％、GTX 1070 最高下降了7％：

改成 4K 後，RTX 2080 Ti 的 FPS 大約有 5％ 的變化，但 Vega 64 和 GTX 1070 RAM 就幾乎沒有影響：

刺客任務 2 的結果相當有趣，RTX 2080 Ti 在 3 種 RAM 的配置下 FPS 都不同，由此可見這款遊戲非常看重電腦的 RAM，但基本上 16GB 就已足夠，32GB 則可以再提升 4~5% 的效能表現。Vega 64 測出都相同，GTX 1070 在 16GB 與 32GB 上表現一樣，但 8GB 會稍微降低：

4K 方面，同樣 RTX 2080 Ti 搭配 32GB RAM 最好，也提升最高 7％ 的效能：

接下來換到中階顯卡，Battlefield V 1080p 預期的 16GB 與 32GB 幾乎沒有差別。8GB 部分，RX 570 與 GTX 1060 則有明顯受到影響，甚至連平均 FPS 都下降了：

1440p 的情況也一樣：

不過對於刺客任務 2 這款遊戲來說，RAM 基本上就沒有任何影響，不論 1080p、1440p 都沒有太大影響：

echSpot 也提到，當使用低於 16GB RAM 的電腦時，如果搭配的是 3GB GTX 1060，效能是不太夠應付現代遊戲的。測試數據還不止以上這些，有興趣了解更多的人可點我查看原文。

統整來說，如果你想要玩最新、最好、最棒的遊戲，你絕對需要 16GB 以上的 RAM；如果你玩的是 Fortnite、Overwatch、Rocket League 等要求較低的遊戲，或者是 DOTA 2 與 CSGO 等這些舊款但依舊受歡迎的遊戲，那 8GB RAM 就很足夠了。

中低階電腦由於 VRAM 不足、儲存裝置速度慢、或 CPU 核心不足，而導致的延遲現象，增加 RAM 並不會有太大影響。舉例來說：配備基本 TLC SSD、2-3GB VRAM 的顯卡以及 Core i3-8350K 處理器的電腦，玩 Battlefield V 這款遊戲時，你一定會看到 Lag 的狀況，即便把記憶體從 8GB 升級到 16GB RAM，也只會有一點點的幫助，但依舊沒辦法解決，因此更換更好的顯卡是最佳選擇。

對於大多數人來說，組遊戲電腦時，16GB 記憶體是最佳選擇，這是因為現代遊戲 8GB 已經不太夠了，32GB 還是有一點過剩。

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