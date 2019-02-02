桃園八德住宅火警　消防人員救出3受困火場民眾

▲桃園八德住宅火警，警消救出3名民眾。(圖／消防局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園八德區2日下午發生住宅火警，警消獲報後，火速出動消防、救護車共10輛，以及消防人員25名前往搶救，4分鐘內到達現場，因濃煙從1樓快速蔓延到3樓，救災人員經進行通風排煙，順利由住宅內部引導3名受困民眾至戶外，起火原因由消防局火調人員鑑識調查中。

消防局指出，該起火警發生於八德區介壽路二段493巷內一民宅，警消抵達現場時，經查該建築物為地上4層鋼筋混凝土構造，起火層為地上1層，搶救人員經了解狀況後，得知疑似有3位民眾受困，現場指揮官立即指示救災人員兵分兩路以強行入內搜救，並結合於建築物外部以雙節梯搭配掛梯進入4樓進行人命救援。

▲▼桃園八德住宅火警，警方於建築物外部以雙節梯搭配掛梯，進入4樓進行人命救援。（圖／消防局提供）

而此時，四竄濃煙從1樓快速蔓延到3樓，指揮官下令救災人員進行通風排煙，順利由建築物內部引導1名大人、2名小孩共3位受困民眾至戶外，火勢於14時50分熄滅。3位民眾也由救護車協助載送到聖保祿醫院進行預防性的檢查。現場燃燒面積約1平方公尺，損失5萬元，實際起火原因目前由消防局火調人員鑑識調查中。

消防局第一大隊賴志忠大隊長呼籲民眾，年節期間更應該加強用火用電的安全，檢視並清潔家中電器產品之外觀、電源線及機器本體，養成良好的用電習慣可降低電源線的損傷，才能安心安全過好年。