花況正好！　桃園龍潭魯冰花季2月9日提前登場

▲受到暖冬影響，桃園龍潭魯冰花季提前登場。（圖／邱俊銘臉書提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受到暖冬影響，桃園龍潭大北坑茶園一串串耀黃的魯冰花已提前盛開迎賓。桃園市長鄭文燦宣布「2019戀戀魯冰花季」，提前於2月9日至2月24日在龍潭大北坑、三水及三和社區登場！歡迎民眾利用農曆假期前來賞花走春，體驗農村慢活。

市府農業局專門委員劉秀卿指出，2019戀戀魯冰花的活動日訂於2月16、17、23及24日辦理，活動日期間將提供接駁車服務、舞台表演、農創市集、農事體驗活動、手作DIY等活動，邀請民眾在賞花之餘，還可以一起來龍潭共度客家感恩日。而不想遇到大波人潮的遊客，更是歡迎從農曆連假2月9日開始，可提前自行驅車前往各展區賞花。

▲▼受到暖冬影響，桃園龍潭魯冰花季提前登場。（圖／邱俊銘臉書提供）



劉秀卿說，桃園市龍潭區為全臺最早種植魯冰花的地區，因而又被稱為魯冰花的故鄉，魯冰花又名羽扇豆，種植於茶樹間，開花後犁入泥土作為綠肥，象徵犧牲自己照亮別人的精神，如同客家母親對家庭的奉獻與傳承，因此客家人視「魯冰花」為「客家母親花」。

今年是桃園市政府第二年舉辦「戀戀魯冰花」活動，創全國之最種植近20公頃的魯冰花，種植顏色包括黃色、白色與藍色，而今年適逢暖冬，黃色魯冰花已搶先迎賓，目前花況正好，歡迎民眾來賞花品茗。