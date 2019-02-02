小黃闖紅燈左轉奪命！　27歲重機騎士噴飛撞柱慘死



▲小黃違規轉彎釀死亡車禍，重機騎士噴飛身亡。（圖／記者林煒傑翻攝）



突發中心／新北報導

新北市一名55歲張姓計程車司機去年4月從土城出發前往新店載客，行經中和和城路左轉中正路時，因闖紅燈左轉，導致27歲蔡姓重機騎士閃避不及，先撞上計程車又噴飛撞上梁柱，滿地鮮血，送醫不治。新北地院認為，張男身為職業駕駛卻違規，但考量已與家屬和解，依業務過失致死罪輕判他6月徒刑，可易科罰金18萬元，緩刑2年，全案仍可上訴。

判決指出，張男開計程車大約15年資歷，他2018年4月20日上午7時許從土城住家出發，上台64線準備往新店方向載客，但經中和和城路左轉中正路時，卻違規闖紅燈，與一輛大型重型機車發生碰撞。

蔡姓機車騎士當場噴飛撞上梁柱，頭部骨折顱內大量出血，現場滿是血跡。警消獲報到場後將失去生命跡象的蔡男送往雙和醫院，但經急救仍宣告不治。當時死者家屬悲痛表示，死者在家中排行老大，還有一個弟弟，爸媽都在永和賣麵，他當天上午才和母親換班，要回土城住家時就遇死劫。

張男被依業務過失致死罪起訴後，新北地院認為，他身為職業駕駛，卻違規闖紅燈左轉，導致蔡男死亡和家屬遺憾，但考量他自首又沒前科，又還有2個在讀大學的子女要養，且已賠償500萬元和死者家屬和解，輕判他緩刑。



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