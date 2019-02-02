7撇步克服「春節返鄉恐懼症」　心理師教你見招拆招保平安

圖文／鏡週刊

每逢農曆春節，在外工作的遊子陸續返鄉。然而長達9天的連假，有時候卻為許多人帶來心理壓力，感到相當焦慮，甚至恐懼，諮商心理師將之稱作為「春節返鄉恐懼症」，並提供7撇步讓民眾春節保平安，不傷和氣。

諮商心理師胡展誥指出，「春節返鄉恐懼症」恐懼的來源有2個，一是長輩與親友之間的比較，二是家庭內長期的衝突再現。許多人都想知道該怎麼做才能夠減少過年期間家人的衝突、降低相處的焦慮呢？

為應對這樣的狀態，胡展誥推出【2019春節保平安便利貼】，並指出「印出放口袋，時時勤複誦；切忌莫暴衝，過年保平安。」還搞笑提醒，祝福大家農曆新年快樂，9天而已，平安和氣最重要。

面對親朋好友家人過年一波波的攻勢，「2019春節保平安便利貼」分別有7個撇步：

不悅耳的話：不要太認真聽、不要往心裡去。 逼死人的期待：輕聲回應：嗯、我知道了、謝謝關心。 煩人的比較：用點頭、微笑，結束這一回合。 停止無效的回應：減少會讓你們吵架的回應與行動。 停戰不是懦弱：是為了減少吵架，之後你還得花力氣修復關係。 別想扭曲局面：如果吵架解釋有用，為何每年舊戲重演？ 核心概念：切記以和為貴，認真，就輸了！



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