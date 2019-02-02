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玩花蓮不只吃排隊名店　獨家漏勾美食看這裡！

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玩花蓮不只吃排隊名店　獨家漏勾美食看這裡！（圖／業者提供）

▲每年有大批觀光客到花蓮遊玩，到花蓮不只吃知名小吃，這些在地店家也是絕對不能錯過唷！（圖／業者提供，下同）

生活中心／綜合報導

每年都有大批觀光客到花蓮遊玩，連台灣人也熱愛到花蓮放鬆度假，不僅可以遠離都市的喧囂，更可以靠近自然生態，好山好水的花蓮，除了豐富的名勝跟景點讓人玩不膩，花蓮美食更是多到數不清，而到花蓮不要只吃知名小吃，這些在地店家也是絕對不能錯過唷！

玩花蓮不只吃排隊名店　獨家漏勾美食看這裡！（圖／業者提供）

【驚奇咖啡】
驚奇咖啡位在花蓮軒轅路兩旁的路樹襯托下，有夜色的浪漫情調，一棟傳統兩層的白色樓房，安靜、沉穩地散發著獨特的奇幻風情。一走進來就被燈光美、氣氛佳的氣氛吸引，不時有鬆餅香撲鼻而來。裡面有漫威的英雄公仔，還集合了老闆與其家人、朋友多人的珍貴收藏及巧思，像是偉士牌摩托車、黑膠唱盤、吉他與台味古早味古董，Marvel系列公仔等。

玩花蓮不只吃排隊名店　獨家漏勾美食看這裡！（圖／業者提供）

招牌料理-香煎豬排，嫩而不柴，在醃漬調味及火候上下了不少功夫，紅酒醋獨特的酸甜及薯泥的滑潤，讓豬排風味更清爽。另外還有滑嫩的腿肉搭配上金黃酥香脆皮，加上這濃郁蒜香的麵條，美味令人難忘。

玩花蓮不只吃排隊名店　獨家漏勾美食看這裡！（圖／業者提供）

而現煎的鮭魚新鮮度吃得出來，白飯香Ｑ加了紅藜，還有餐前沙拉、淋上胡麻醬的嫩豆腐，還有玉米濃湯，加上甜點奶酪，有濃濃奶香但不膩口。甜點也是必吃，使用花蓮的名產「麻糬」和水滴鬆餅、奶油混在一起，溫熱鬆餅遇上微微融化的奶油，外酥內軟深受喜愛。

玩花蓮不只吃排隊名店　獨家漏勾美食看這裡！（圖／業者提供）

玩花蓮不只吃排隊名店　獨家漏勾美食看這裡！（圖／業者提供）

【良倆涼麵】
冬天到最適合來碗熱騰騰的白蘿蔔湯～加上好吃的涼麵，佐上主廚特製的胡麻醬！黃金比例的黑白芝麻炒過焙乾研磨過後，倒入日本愛媛縣原裝進口鰹魚醬油，以及淬釀和風洋蔥醬油，少許蒜泥跟辛香料搭配，深受喜愛，店內還有舒適悠然的用餐區。

玩花蓮不只吃排隊名店　獨家漏勾美食看這裡！（圖／業者提供）

玩花蓮不只吃排隊名店　獨家漏勾美食看這裡！（圖／業者提供）

【自在煮義義大利麵】
專賣義大利麵及燉飯的『自在煮義』，口味上分有蘿勒青醬、奶油白醬、皇家醬汁、清炒…等四大風味，其中以皇家鮮蝦義大利麵為店內人氣NO.1。義大利麵主餐149元起，所有炸物跟甜點一律39元，還有英文menu，以及彩色圖片方便大家閱覽，來花蓮一定要來試試。

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關鍵字：花蓮,排隊,獨家,美食

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