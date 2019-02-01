愛的接力！高醫團隊駐診大武衛生所　守護南迴偏鄉健康

▲高醫團隊正式駐進大武衛生所。（圖／台東縣政府提供）

記者楊均典／台東報導

「這是大武地區醫療照護的新里碑」高雄醫療體系暨台東縣政府關懷偏鄉地區駐診計畫，1日上午在台東縣大武鄉衛生所，由台東縣長饒慶鈴與高雄醫學大學董事長陳建志、副校長余明隆及附設中和紀念醫院院長侯明鋒等團隊，與等人共同揭開序幕。

饒慶鈴形容這是一場「愛的接力賽」，她感謝高醫團隊展現超高的效率，在短短2個月內就讓這個愛心實現，開啟南迴偏鄉醫療的新紀元。

一早陳建志帶領團隊搭乘6點32分的火車，歷經2個多小時的顛簸來到大武鄉。陳建志看到高醫醫療體系關懷偏鄉的招牌高掛在南迴公路上的大武衛生所，表示很感謝台東縣政府提供機會，讓高醫「社會關懷」與「人才培育」2大精神繼高雄市娜瑪夏、澎湖離島等地之後，延續到大武鄉。

饒慶鈴說，這是愛的接力跟傳承，也是大武、甚至於台東縣醫療的新里程碑，台東縣因無醫學中心設置、交通、及相關設施不如西部，加上大武地區人口高齡化，山區居多，公車少常無法到達各部落，台東縣內醫院又集中在台東市區,醫療需求更顯迫切。

負責第1看診的高醫大副校長余明隆，在火車上回想起大二時，參加山地醫療至今轉眼已過35年，足跡踏遍台灣各山地離島。當他得知高醫要支援大武鄉，自告奮勇當前鋒；首日上午看了15名患者，其中一名經超音波掃描赫然發現肝癌，安排轉軫高醫後續治療。另外，小兒暨脊栓椎骨科主任周世祥上午也看了9名患者。



即日起高醫醫療體系將於大武衛生所提供肝膽胰內科、骨科、腎臟內科、心臟內科、胃腸內科等專科醫療服務；醫師陣容非常堅強，包括高醫大副校長余明隆教授、內科部長黃志富教授、小兒暨脊椎骨科主任周世祥等人打前鋒，未來再視狀況增加更多的專科醫師駐診。