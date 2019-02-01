提醒、練吉祥話、花式應對親戚提問　Siri陪你一起過個好年

▲新年到，可以要Siri教你幾句吉祥話。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

隨著春節腳步的臨近，是否已在返鄉的路上，還是正在熙熙攘攘的人群中挑選年貨，又或是即將和親朋好友結伴出國度假？用好以下這些小撇步，讓 Siri 成為你春節期間的小幫手，助你輕鬆出行，悠閒購物。

年終工作多，記不得還有多少天到春節？只需詢問Siri，「還有多少天到春節」，讓Siri來提醒你。

臨近春節，讓 Siri 教你幾句豬年吉祥話。呼叫Siri並要求「說吉祥話」、「來幾句豬年吉祥話」，看看Siri的拜年詞庫到底有多麼豐富。你還可以在春節期間跟 Siri互動，特別是在除夕、正月初一、元宵節這些特別的日子里，祝它「新年快樂」、「春節快樂」，還可以問它「你是小豬嗎」，收穫不一樣的驚喜和喜悅。

▼問Siri「你是小豬嗎」，Siri會用有趣的方式回應你。（圖／記者邱倢芯攝）

快速發送拜年信息。春節時發送拜年短訊不可少，不想群發信息又擔心一個一個發送打字手酸，那就讓Siri來幫你快速發送祝福吧。只需告訴Siri「傳訊息給XX說春節快樂」就可以迅速便捷地傳遞問候。

巧妙應對親戚的問題。親朋好友團聚時總免不了回答親戚們的花式問題，不妨問問Siri「怎麼回答親戚們的問題」，看看冰雪聰明的 Siri 教你如何避免尷尬。你還可以嘗試讓 Siri 「背誦一首唐詩」，在親朋好友面前展示 Siri 豐富的技能。

春節出遊購物巧規劃。春節出行前還有一堆準備工作沒來得及做？想查航班、查天氣、查當地美食、查當地交通、查附近的停車場，可以讓 Siri 來幫你。只需對 Siri 提出以上問題，例如，「嘿 Siri，我的航班」、「我想吃日本料理」、「台南明天的天氣如何」等，Siri 就會快速調取出詳細信息，一秒鐘解決所有疑問。

地圖+ Siri。在人來人往的機場和商場，不記得把車停在了哪裡？繁忙的購物季，不知道哪個商場更適合你？Apple地圖+ Siri 的絕佳組合讓你避免陷入這種境地。當你的手機斷開藍牙連接時，Apple地圖會自動標記相應位置，因此你只需在進入商場前，告訴 Siri「提醒我停車的位置」，或是說一句「嘿 Siri，我的車停在哪兒？」即可。利用地圖 app，你可以按樓層和商場類別進行搜索。

捷徑，為你的個人旅行助理提個醒。全新推出的捷徑，讓你的旅行從預定和追蹤航班狀態到酒店入住，更加得便捷順暢。用戶可以通過輕點操作或是調用 iPhone、iPad或 Apple Watch上的 Siri，快速啓用常見的旅行 app。