【廣編】嚴正嵐不藏私分享　台灣Pay春節紅包大放送

【廣編特輯】

圖、文／台灣Pay提供

春節連假前最後一個周末，台灣Pay於信義區威秀廣場舉辦「桃紅彈珠台」活動，超顯眼的大型粉色彈珠台裝置，吸引不少上街民眾排隊參與，品牌代言人嚴正嵐也親自出席，現場粉絲們爭相把握難得機會合影。嚴正嵐說，自從代言了台灣Pay，現在不管是去超商買東西、和朋友出去吃飯拆帳、或是繳納生活帳單，都很習慣使用行動支付。

嚴正嵐不藏私分享使用台灣Pay的好康小撇步，除了3/17前在全台全家、萊爾富及OK超商，使用掃碼支付，單筆結帳金額達77元(含)以上，即可獲得價值49元早餐組合乙份，限量5萬份；另有「春節紅包大放送」活動，結合11家行動銀行與「台灣行動支付」等共計12個APP，即可享現金回饋或抽獎優惠，最高享10%現金回饋，還有機會抽中豬年版的黃金條塊、iPhone XR或8,888元發財金、百貨超商禮券、購物金等合計上萬個獎項。

來不及到現場參與桃紅彈珠台活動的民眾也別難過，台灣Pay官網同步推出「『台灣Pay』秒測你的耍廢指數！」活動，2/15前上傳照片合成趣味耍廢照，再分享至官方FB粉絲團「台灣Pay」活動貼文留言處，即可參加抽獎，獎項包含新光三越禮券1,000元、威秀電影票以及Pay吉周邊商品福袋等多項好禮。此外，看準現代人注重健康養生，台灣Pay與聖德科斯生機食品專賣店合作，1/31前全台逾90家門市使用台灣Pay單筆消費滿499元現折50元，回饋率高達10%，讓民眾採買年節禮盒或團圓年菜，賺健康兼省荷包。