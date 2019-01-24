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入門款少見支援行動支付　HTC Desire 12s綻放紅開賣

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▲入門款少見支援行動支付　HTC Desire 12s綻放紅開賣。（圖／宏達電提供）

▲HTC Desire 12s綻放紅開賣。（圖／宏達電提供／下同）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今天（24日）宣布HTC Desire 12s新色綻放紅正式開賣，即日起在全台HTC專賣店、HTC網路商店及全台各大網路平台同步開賣，並將在2月1日起於全台各大電信通路門市陸續販售，而HTC Desire 12s新色綻放紅4G/64GB版本則將由中華電信獨家販售。

春節前夕，宏達電宣布HTC Desire 12s新色綻放紅，以熱情優雅醉人色澤搭配獨有的雙質感設計外型，選在歲末年終最需要喜慶紅色之際推出，並搭配本月中旬推出的《豬來運轉賺紅包》新春回饋活動，為即將到來的農曆春節添上滿滿的新年喜氣氛圍。

▲入門款少見支援行動支付　HTC Desire 12s綻放紅開賣。（圖／宏達電提供）
 
搶攻春節換機潮，HTC Desire 12s以入門價格搭配高規規格，特有的雙質感外型，承襲HTC旗艦機系列的設計DNA，以雷射雕刻出細膩線條，在同一背面上呈現雙重質感，展現創新與獨特的設計語言，同時，HTC Desire 12s提供簡潔流暢的使用體驗，即使是單手操作也能完整駕馭。

HTC Desire 12s搭載Qualcomm八核心處理器，使得多工作業不再只是高階產品的專屬想像，此外，更是同等級手機中唯一同時配備NFC及支援雙CA網路的產品，輕鬆享受行動支付與高速網路帶來的智慧便捷生活。

隨著高科技與現代人的生活越來越密不可分，大家對於資訊安全更為關注，HTC也非常重視及努力達到台灣以及世界各國的安全標準，從歐洲GDPR、產業相關標準規範如ISO27001、BS10012:2017，到國內的NCC規範等，其中也包含個資保護及資訊安全的規範。

▲入門款少見支援行動支付　HTC Desire 12s綻放紅開賣。（圖／宏達電提供）
 
HTC Desire 12s配備18:9的全尺寸無縫顯示螢幕，最適合用來看電影、玩遊戲和執行各項工作，而相機部分，1300萬畫素高解析主鏡頭，並具備相位自動對焦（PDAF）與f/2.0大光圈，搭配同為1,300萬畫素的前置相機，即使面對低光源的環境考驗，也能拍出清晰畫面。
 
HTC Desire 12s提供個性黑、清透灰及綻放紅三種顏色，並提供3GB/32GB與4GB/64GB兩種版本供消費者選擇，3GB/32GB版本建議售價為新臺幣5,990元，4GB/64GB版本建議售價為新臺幣6,990元，現在購買至2月28日還回饋加碼送64G記憶卡。

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關鍵字：宏達電,行動支付,HTC,Desire 12s,綻放紅

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