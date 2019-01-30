除夕若太忙拜拜可提前！專家：先告知祖先和地基主就OK

▲專家說除夕祭拜主先和地基主的活動，若提早舉辦需事先告知祭祀的對象。（圖／三龍法師提供）

記者馬叔安／台北採訪報導

農曆年關將近，在傳統上，除夕當天除了白天要祭拜祖先之外，晚上也要祭祀地基主，如果生活繁忙，相關的祭祀活動可以提前。在大陸北方，除了兩岸相同的守歲等流程外，還會全家一起包素餃子，以及「忌人」等習俗，迎接新年的到來。

據了解，拜地基主的時間是農曆12月29日和30日的上午11點到下午5點，也就是小年夜和除夕的白天，祭拜期間切忌吵架，要在廚房往客廳方向拜，也有一說是往門外拜，考量到地基主的身高，祭祀時要用矮板凳，並準備雞腿便當或3菜1湯，水或酒3杯、香蕉、鳳梨、梨子、四方金3支和香等物品，口道奉拜之詞，當香剩3分之1的時候，需用兩個十元硬幣擲筊詢問地基主是否吃飽？最後焚燒金紙。

隨著現代生活的繁忙，若無法在除夕當天完成以上程序，可以將祭祀的時間提前。民俗專家林正義接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，只需要在祭拜之前告知祖先與神明自己無法在除夕祭祀的原因即可，「民俗這種東西不要太多禁忌，給自己設限，就不活潑了」。

▲大陸北方除夕夜包餃子的習俗。（圖／CFP）

在大陸北方的除夕，有全家一起包素餃子的習俗，這是因為素餃子的製作工序繁雜，需要全家動員，所有人一起包餃子時，一方面促進家族感情，也能在守歲熬夜時提神。

此外，大陸除夕夜也有禁止外人入門的「忌人」習俗，因為有些北方家庭會在其中一個餃子裡放一個銅錢，吃到的人便象徵得到了福氣，「忌人」也正是預防外人把家族的「福氣」給吃掉。