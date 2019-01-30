「跑步、走路、飛輪」能減肥？　科學證實：根本沒用！

▲ 科學證實，慢跑等「有氧運動」不是很好的減肥運動。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

相信許多人都會選擇透過「走路、跑步、及踩飛輪」等方式來減肥瘦身，畢竟大家都說，「從事『有氧運動』才能夠燃燒脂肪」。不過，現在這個觀念卻被破除了，有專家提出，「有氧運動的好處已經被過度誇大，其實有很多都只是民眾的想像而已。」

最近有本新書「有氧減肥大迷思」引發一陣討論，原因是這位曾創立「亂流訓練法」的作者克雷格（Craig Ballantyne），在書中推翻了一連串既定的運動觀念。他提到，大眾過去普遍認為要減肥必須透過有氧運動的方式，尤其是女生，不過事實是「女性相較男性更難以利用有氧運動來減重」，另外「人類根本也不擅長跑步」。每周慢跑超過4次的人，死亡率甚至高於那些完全不慢跑的人，至於飛輪、馬拉松等有氧，還容易造成橫紋肌溶解，穩定的有氧運動對心臟的健康也不能帶來多大的影響。

▲ 人們在跑步機上快走25分鐘燃燒的卡路里量，平均被高估了72%。（圖／達志／示意圖）

克雷格還指出，「人們在跑步機上快走25分鐘所燃燒的卡路里量，平均被高估了72%」、「必須要進行長達18720分鐘的有氧運動，體重才能夠減輕約 1.8到2.7公斤」這代表著有氧運動不但耗時，效果不顯著，還會讓肌肉量流失，增加受傷的可能性。從心理的層面來看，有些人在經過長時間的有氧運動後，甚至會認為自己「減少了很多卡路里」，就選擇大吃一頓來獎勵自己，結果體重往往不減反增。

如果不做有氧，那到底應該怎麼減肥呢？對此，克雷格在書中建議，可以從「肌力訓練、阻力代謝訓練、高強度間歇訓練、少吃加工食物」等方面下手，尤其是每日10分鐘的高強度間歇運動，就能夠同時提升肌力與心肺耐力，「只要120 分鐘的高強度間歇運動就能達到的效果，需要騎 1800 分鐘的腳踏車才能達到，顯然在時間與成效上，都遠遠比有氧運動要有優勢。